Otros puntos de fricciÃ³n entre el PNV y el Gobierno

Diferencias en torno al Cupo

El Cupo -la cantidad que paga al año el Gobierno vasco al Estado por las competencias no transferidas, como Defensa- lleva pendiente de liquidación desde 2017. El PNV cuantifica las diferencias en 1.600 millones y exige que se le compense. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha avisado al consejero vasco del ramo, Pedro Azpiazu, de que no abrirá ese melón hasta después de abordar la financiación autonómica para no desbaratar un acuerdo con el resto. Rajoy expresó en el debate de investidura su deseo de acuerdo con el PNV: «Son un grupo importante de esta Cámara. Defiendo el Concierto y el Cupo vasco. Me esmeraré en ganarme su confianza», dijo.

Retrasos en el AVE

Tampoco ayuda al entendimiento con el PNV el retraso acumulado en las obras del AVE, que según la previsión del Ejecutivo vasco no llegará hasta 2023. El Gobierno y el propio presidente habían prometido que será en 2019, pero el estado de ejecución de los trabajos lo descartan, según empiezan a admitir ya en el nuevo equipo de Fomento. «Es imposible y lo saben. Nos han estado engañando cuatro años», denuncian los nacionalistas. Como contrapartida, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se comprometió en su visita hace unos días al País Vasco a que se soterrararán los accesos del tren en Bilbao y Vitoria. Hasta ahora el Gobieron se había opuesto por su elevado coste. Este gesto sí ha sido del agrado del PNV, que exigirá «concreción».

«Desjudicializar la política»

Para acceder a negociar, el PNV exigió al Gobierno que finalice la «ofensiva» de recursos del Abogado del Estado contra la legislación vasca que excede de sus competencias. Pero la semana pasada el Ejecutivo denunció la oferta pública de empleo de la Ertzaintza, lo que ha incendiado al Ejecutivo de Iñigo Urkullu. El PNV reclamará la retirada de ese recurso en la negociación porque, afirman, pone en riesgo el relevo generacional en la Policía vasca. «Depende solo de Montoro», avisan los de Andoni Ortuzar. Moncloa relevó el viernes al delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, objetivo de las iras de los nacionalistas.

ETA y la soberanía política

La cuestión del terrorismo y la gestión del final de ETA separa a ambos ejecutivos. Sin embargo, este asunto no estará en una eventual negociación con el Gobierno del PP, que siempre ha rechazado de forma tajante otra de las demandas recurrentes del nacionalismo: la transferencia de la competencia de las prisiones al Ejecutivo vasco. El Gobierno de Rajoy defiende que la negociación debe discurrir en términos puramente económicos y presupuestarios, por lo que tampoco se esperan compromisos sobre la gran aspiración del PNV: lograr un nuevo «estatus» político. Su objetivo es establecer una relación de bilateralidad con el Estado. Una ponencia negocia en la Cámara de Vitoria redactar un nuevo estatuto que sea votado en referéndum.