Otro atropello a ciclistas que da positivo por alcoholemia

Parece que no se encuentra la fórmula para concienciar de que en la combinación de alcohol y volante, la multa es lo de menos. Apenas unas horas después de que una conductora atropellara a seis ciclistas en Riudoms (Tarragona) y tras pasar una semana del mortal atropello de Oliva (Valencia) en el que fallecieron tres ciclistas, esta mañana una conductora que ha dado positivo por alcoholemia ha arrollado a dos ciclistas en la carretera NA-150, en el término municipal de Lizoain (Navarra). Uno de los ciclistas ha resultado herido con un traumatismo en la cadera por lo que ha sido trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra, en Pamplona.

El suceso, según informa Policía Foral, ha tenido lugar en torno a las 9:15 de la mañana cuando una conductora al parecer ha golpeado con el espejo retrovisor a uno de los ciclistas a los que pretendía adelantar.

Los agentes se encuentran investigando el suceso ya que la conductora ha relatado que no se percató del atropello porque se había dormido al haber estado trabajando de noche. Con el golpe se ha espabilado y se ha percatado de que no llevaba el espejo retrovisor, por lo que ha aparcado el vehículo en el pueblo más cercano y ha regresado andando hasta encontrarse con el lugar del suceso. Los ciclistas habían avisado inicialmente de que el vehículo no había parado tras el atropello.

Lo cierto es que al hacerle las pruebas de alcoholemia, la conductora ha dado positivo, aunque Policía Foral no ha precisado la tasa que ha dado. La ocupante del vehículo ha sido denunciada por los agentes.