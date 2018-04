El PNV «se borra» de la presentación de los PGE Esteban no fue al Congreso y el grupo vasco ni llegó a tiempo a la Junta de Portavoces ni ofreció rueda de prensa

Ana I. Sánchez

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, era este el hombre más buscado en la Cámara Baja donde se reanudaba la actividad parlamentaria a lo grande tras las vacaciones de Semana Santa: con la llegada de los Presupuestos Generales del Estado. La posición de este grupo es clave para que se aprueben las nuevas cuentas y hay una incógnita crucial que este grupo aún no ha desvelado: si presentará o no enmienda de totalidad para devolver las cuentas, y si se abstendrá o no ante las ya anunciadas por PSOE y Podemos.

A las 11:00 horas la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, había convocado reunión de la Junta de Portavoces para exponer el calendario de las nuevas cuentas. Una cita ineludible para todos los portavoces parlamentarios. Esteban, sin embargo, no aparecía por ninguna parte. De hecho, no llegó a aparecer en toda la jornada.

En su lugar había enviado al portavoz adjunto del grupo, Mikel Legarda. «Por motivos de agenda de Aitor. Desde hace semanas que se había decidido así porque tenía problemas para venir hoy», explicaban fuentes del grupo vasco, sin explicar esos motivos de agenda. Sin embargo, Legarda tampoco aparecía por ninguna parte. De hecho, no acudió a la Junta de Portavoces. O mejor dicho. Acudió pero tan tarde que ya había acabado. «Ha tenido un problema con los trenes y ha llegado tarde», justificaban las mismas fuentes. Eso sí, Legarda habló con Pastor para disculparse por el plantón.

Al tiempo que se celebraba la Junta, Montoro ofrecía una rueda de prensa para explicar los Presupuestos también en el Congreso. Un acto al que, como es habitual, siguen las ruedas de prensa de los portavoces de la oposición para plantear sus críticas al proyecto y anunciar las medidas a adoptar. Todos los grupos convocaron a la Prensa: PSOE, Podemos, ERC e incluso PDECat. Pero no el PNV, que emplazaba a un comunicado enviado el Viernes Santo, en vísperas del «Aberri Eguna», para insistir en que mientras esté vigente el artículo 155 no hay opción alguna de negociar los Presupuestos con el Gobierno. Se da la circunstancia de que el Viernes Santo es uno de los tres días del año en los que no trabajan las redacciones de los periódicos impresos.

La misma estrategia siguió el grupo vasco el martes anterior, después de que el Consejo de Ministros aprobara las nuevas cuentas. En lugar de ofrecer una rueda de prensa, como sí hicieron los demás grupos de la oposición, se remitió a un comunicado en el que instistía en que no habría negociación mientras estuviera vigente el artículo 155. Pero no adelantaba ninguna posición sobre las enmiendas de totalidad.

Este martes, el PNV volvía a eludir así las preguntas, que cada vez parecen más incómodas para un grupo que quiere negociar los Presupuestos pero está preso del compromiso público que asumió de retirar cualquier apoyo al Gobierno mientras el artículo 155 estuviera vigente.

Ayer, la Mesa del Congreso aprobó el calendario de los Presupuestos que sitúa en el próximo 20 de abril a las 14:00 horas la fecha límite para presentar las enmiendas de totalidad. Una fecha crucial para hacer pronósticos sobre el destino que correrán las nuevas cuentas. Y para entonces ya no cabrán los pefiles bajos.