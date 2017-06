La comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado ha deparado un nuevo rumbo. En la sesión de este jueves estaba previsto que se aprobara el plan de trabajo para futuros encuentros aunque los principales grupos de la oposición han asegurado que plantarán al Partido Popular.

Los portavoces de PSOE, Unidos Podemos y ERC han comparecido en rueda de prensa para anunciar que no participarán en los próximos plenos de la comisión de investigación por considerarlo una «farsa», entre otros términos, ya que no se investiga la financiación de todos los partidos, sino de todos menos la del PP.

Ander Gil, portavoz del Grupo Socialista en el Senado, ha asegurado que «el objetivo es torpedear la comisión del Congreso que investiga al único partido imputado por corrupción. No vamos a colaborar a desprestigiar esta Cámara para tapar el problema de corrupción del PP».

Así, considera que esta comisión en el Senado tiene como fin «salvar al soldado Rajoy» de la comisión que tiene lugar en el Congreso respecto a la financiación del Partido Popular.

El portavoz socialista califica la comisión creada en el Senado, para la cual se ha aprobado ya el plan de trabajo con solo los votos del PP, como un «intento burdo de tapar la corrupción». En línea con Gil, el portavoz del PSOE en la comisión, Tontxu Rodríguez, ha comentado que la trama que intentan destapar en el resto de partidos es inexistente y que el PP es «la trama».

El PP, tal como ha anunciado Rodríguez, ha solicitado «más de 148 comparecencias con cientos y cientos de documentos de todos los partidos», salvo del propio Grupo Popular, el cual está excluido por ellos mismos de comparecer en esta comisión.

«Nivelar» la corrupción

Óscar Guardingo, portavoz de Podemos en la comisión, ha ido en consonancia con lo afirmado por los representantes del PSOE. «Esta comisión no es para investigar la corrupción, es una comisión de corruptos. Se trata de nivelar la corrupción del PP, con la del resto», afirmó. El PP ha mostrado su cara más cínica. Se ha mostrado un PP acorralado que solo le queda usar las instituciones. Vemos que su plan de trabajo huele mal.

Ciudadanos, ausente en la comisión desde el inicio al solo estar presente en el Grupo Mixto, ha mostrado su apoyo a la decisión de los principales grupos de la oposición y se suma a la condena a esta comisión por entender que se trata de una «pataleta» del PP para tapar la comisión que hay abierto sobre su financiación en el Congreso.

Tomás Marcos, de Ciudadanos, se ha sumado a la decisión de la oposición de no participar en la comisión, aunque ni siquiera participe por no estar sus senadores del Grupo Mixto como portavoces y vocales. «Siempre hemos actuado contundentemente de forma constante contra la corrupción. Esta comisión no cumple con la transparencia e intentan hacer un juicio general. Nos adherimos a la decisión del resto de partidos».

El único partido que ha confirmado que asistirá a la comisión de investigación y se defenderá en ella ha sido el Partido Nacionalista Vasco (PNV), rompiendo así con la decisión del resto de grandes partidos de la oposición.

Inicio de la comisión

La comisión de investigación comenzará el próximo 13 de julio una vez sea convocada por el Pleno del Senado. Sin los principales grupos de la oposición, el Partido Popular seguirá adelante con ella en solitario para tratar de aportar datos y esclarecer el origen de la financiación de todos los partidos, salvo del propio PP.

Así, Luis Aznar, portavor popular en la comisión, confirmó que van «a seguir en la comisión el día 13 y los siguientes. Va a seguir adelante la comisión. Nos gustaría que el resto de grupos con esta peculiar forma de entender la democracia reflexionasen y nos acompañasen en esta comisión». En definitiva, el PP continuará con este proceso de investigación en el Senado pese al anuncio de la oposición de no participar.