La oposición denuncia el gasto en informes «irrealizables»

El proyecto independentista no solo es imposible, además cuesta dinero. Este es el resumen de la reacción de partidos y asociaciones constitucionalistas tras conocerse, por ABC, que la Generalitat encargó en 2014 un informe sobre un hipotético modelo aduanero en Cataluña en caso de secesión. En contra de lo que ha venido sosteniendo el gobierno catalán, que asegura que todos los trabajos e informes relativos a la construcción del nuevo estado no han costado dinero, ABC publicó ayer la factura que prueba que, al menos en el caso del informe sobre las aduanas, el ejecutivo entonces presidido por Artur Mas pagó 21.659 euros.

«Los catalanes están hartos de que se gaste su dinero en informes irrealizables sobre la obsesión separatista del Govern, y no en mejorar las listas de espera en Sanidad o que los libros de texto sean gratis», apuntó Carlos Carrizosa, portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento catalán. «Puigdemont y Junqueras siempre están dispuestos a gastar dinero en chiringuitos de Estado como la agencia de ciberseguridad catalana, la Agencia Tributaria y ahora en unas imaginarias aduanas con el resto de españoles y europeos», remató el portavoz del partido naranja, para quien «el único proyecto de este gobierno es la independencia».

Malgastar el dinero

El citado informe sobre las aduanas formaba parte de un paquete de diez sobre el nuevo «modelo de Administración Tributaria de Cataluña» presentado el 27 de julio de 2015 por el entonces consejero de Economía Andreu Mas-Colell. El informe en cuestión, por ejemplo, daba por descontado que Cataluña permanecería dentro del marco de la Unión Europea. La constatación, según los partidos consultados, de que la Generalitat está instalada en la irrealidad.

Cs, PSC, PP y SCC creen que los 21.659 euros gastados en el informe de aduanas son la punta del iceberg

Así lo explica Alicia Romero, diputada del PSC, quien ve irresponsable «gastar dinero en cosas que no se pueden realizar». «Usando su misma retórica, y antes de que el pueblo decida, usan recursos públicos en asuntos que no se han decidido», añade la diputada, que en relación por ejemplo con la Agencia Tributaria de Cataluña lograba la pasada semana que el Parlament aprobase una moción instando al Govern a «respetar el principio de seguridad jurídica garantizando la estabilidad y la claridad normativa para no provocar dudas en los ciudadanos y las empresas».

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Santi Rodríguez, señalaba que «no deja de ser curioso que la Generalitat ni tan siquiera espere al hipotético referéndum para actuar como si hubiera ganado el sí. Ese es su falso derecho a decidir, ya lo tienen decidido hace años. Viven en una realidad paralela construida con el dinero de todos. El referéndum es solo una tapadera y los informes son la prueba». El PP pedirá información para saber si hay otros informes que hayan podido encargar.

Por su parte, Alex Ramos, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), señala que se trata de un «inaceptable derroche de dinero público». «Es lamentable que en un momento de crisis, de recortes, se dedique a gastar dinero en algo además que no va a ninguna parte». «Por un lado se vende que esto del procés es un asunto desinteresado, una utopía en el que todos colaboran gratis, cuando en realidad vemos que se pagan informes con el dinero de todos», apunta Ramos, que sospecha que el informe que destapó ayer ABC «solo es la punta del iceberg».