La opinión europea perdida

Curri Valenzuela

Seguir Madrid Actualizado: 18/04/2018 02:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo dijo el ex ministro José Manuel García Margallo el mismo 1-O: «Este referéndum no lo han convocado para conseguir la independencia, sino para ganarse al New York Times y la BBC». Por lo que estamos viendo desde entonces, parece que llevaba razón. Los gobiernos europeos han apoyado al español ante el desafío separatista de Cataluña, pero la opinión pública de muchos de ellos están simpatizando con los detenidos por rebelión y aceptando su propaganda de que el nuestro es un país represor que encarcela a los ciudadanos por votar.

Margallo no quiere criticar al Gobierno de Rajoy en estos momentos de desafío constitucional, pero seguro que le gusta que recuerde que mientras fue ministro de Exteriores convocaba todas las semanas la reunión de un grupo de expertos que le asesoraban sobre la crisis catalana. «Es lo que haces si ocupas esa cartera, te enfrentas al problema mas grave que tiene España y sabes que el partido se juega fuera», explicó entonces.

Cuando Alfonso Dastis le sustituyó en noviembre de 2016 desmanteló el grupo de expertos. Desde entonces la tarea de su ministerio ante el desafío catalán ha sido la de coordinarse con Moncloa para llevar a cabo gestiones con los gobiernos de la UE para impedir que ninguno de ellos aceptara las tesis de los independentistas tan minuciosamente llevadas a cabo por su aparato exterior en los últimos años. Con éxito inicial para España, hay que decirlo.

El papel de las embajadas españolas en esos países, todas las cuales cuentan con un consejero de prensa a cargo de una oficina de idem, se ha subestimado. Hace unos días todos esos embajadores asistieron a un encuentro convocado en Alicante para estudiar las consecuencias del Brexit en el que a última hora se incorporó un apartado sobre Cataluña. A la reunión no asistió Dastis.

«En España no se hace en este momento política exterior»- decía a ABC recientemente el ex director del CNI y diplomático Jorge Dezcallar.- «Se ha trabajado bien para que ningún país apoye a los independentistas, pero ha faltado actuar sobre la opinión pública». Por si todavía no fuera demasiado tarde, el presidente del Gobierno va a asistir a un próximo pleno del Parlamento de Estrasburgo para explicar a los eurodiputados su postura y el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, anda convocando reuniones con los corresponsales de medios europeos acreditados en España. Quizás se arrepienten de que cuando Rajoy llegó al poder suprimió del organigrama de La Moncloa la dirección general que en todos los gobiernos anteriores se había ocupado exclusivamente de atenderles.