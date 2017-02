Se equivocaron de medio a medio aquellos compromisarios del último Congreso Nacional del PP que promovieron una enmienda contra la acumulación de cargos y que se frotaron las manos con el nombramiento de Fernando Martínez-Maillo como coordinador general, en la creencia de que Mariano Rajoy había cortado las alas, y el poder, a María Dolores de Cospedal. Una política acabada, según estas tesis, sin más futuro a medio plazo que el de presidir desfiles y visitar tropas como ministra de Defensa.

Es algo que le suele pasar a la gente que no escucha. Y en ese Congreso algunos no atendieron cuando el presidente explicó que había creado la figura del coordinador general porque la secretaria general y él no van a tener tiempo de estar día a día en el partido, ni prestaron atención a la parte de los discursos de Rajoy y Cospedal que señalaron como objetivo del PP el de recuperar en 2019 el poder territorial perdido por el partido en 2015 cuando, en medio de los escándalos de corrupción que le han sacudido, no pudieron seguir gobernando en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Incluída Castilla-La Mancha.

Cospedal anunció ayer que volverá a ser presidenta del PP castellanomanchego el su próximo congreso, lo que conlleva optar de nuevo a la presidencia de la comunidad que perdió por menos de dos mil votos hace dos años, lo que ha dado paso a un gobierno del PSOE apoyado por Podemos de futuro incierto. Hay quienes opinan que habría preferido dejar atrás su ambición anterior de ocupar el antiguo palacio de Carlos V con vistas a los cigarrales toledanos que Bono acondicionó como despacho de los presidentes de su Comunidad para centrarse en la política nacional. Bastante esfuerzo le supone simultanear ambos cargos como para ocuparse de una de las comunidades autónomas más extensas que tendrá que volver a recorrer de punta a punta durante los dos próximos años.

Conociendo a muchos de los suyos, a ella no le extrañará que a partir de hoy se desencadene una campaña de críticas a su supuesto afán por acumular cargos, que no le afectará mucho por aquello de la costumbre y porque está convencida de haber aceptado el nuevo reto más por responsabilidad que por ganas. La verdad es que antes de su anuncio de ayer lo ha dudado bastante, lo habló con Rajoy en profundidad y si al final dijo que sí fue porque sus compañeros de Castilla-La Mancha la convencieron de que con ella al frente será mucho más fácil reconquistar el poder.

Curri Valenzuela