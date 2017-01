Su cargo de vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana parece secundario cuando salta al panorama nacional, donde empezó a ser conocida por su faceta de «azote» de los anteriores gobiernos del PP. Mónica Oltra (Neuss, Düsseldorf, 1969) se ha convertido en una de las políticas valencianas más conocidas en toda España. Su perfil aguerrido como líder de Compromís ha ido suavizándose desde que ha adoptado un papel más institucional al compartir Ejecutivo con el PSPV-PSOE desde hace año y medio.

¿Se equivocaron en no haber apoyado un Gobierno de Pedro Sánchez?

Eso es fácil de analizar ahora. Si hubiéramos sabido que Rajoy volvía a ser presidente, probablemente la decisión habría sido distinta. Lo que pasa es que las personas tomamos las decisiones en el momento. Pedro Sánchez ha reconocido en alguna entrevista que no estuvo bien apartarnos y pactar con Ciudadanos. Cuando uno se sienta a negociar no lo humilla y se va con otro. Tuvimos muchas discrepancias con ese pacto y entendimos que ya no había manera.

Tras las afirmaciones de la dirigente del Bloc Águeda Micó de que trabajan para que Compromís vaya en solitario a las próximas elecciones, ¿es una intención inamovible?

Es una opinión y Compromís lo conforman muchas opiniones. En cualquier caso, hablaremos de esto cuando toque y no ahora. Estamos centrados en el Gobierno. Una de las cosas que más me harta del discurso público dominante es el excesivo electoralismo, que nos aboca siempre a la confrontación y acabamos dejando la política de un lado por el partidismo.

¿Pero le gustó la fórmula de ir con Podemos?

No lo sé en este momento. Tienen que pasar muchas cosas. Adelantar una decisión puede suponer que me vuelvan a hacer la pregunta de si nos equivocamos en algo y no quiero. De todas formas Compromís nunca está solo porque somos ya un conjunto de fuerzas políticas que se ponen de acuerdo y siempre hemos tenido alguna incorporación en cada elección.

¿Qué grandes proyectos tienen marcados para 2017?

En la Conselleria de Igualdad el más importante es la ley de Servicios Sociales, en la que queremos que se recojan los derechos sociales de los valencianos. También el concierto social con las entidades sin ánimo de lucro (similar al de Educación) para que la financiación produzca más estabilidad. Junto a ellos, completar la red de atención a las mujeres, sobre todo a las víctimas de violencia de género. Hay otros ámbitos con más retos. Por ejemplo, resulta fundamental la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP). En Educación seguiremos con el plan de eliminación de barracones y hemos de llegar a un gran consenso en los planes pedagógicos. En Sanidad, el objetivo es dignificar las plantillas, los recursos y las infraestructuras. En Transparencia, la detección temprana de las posibles disfunciones e irregularidades en la Administración. En Economía, estaremos sobre todo centrados en la creación de empleo después de que hayamos desbloqueado cuestiones como Parc Sagunt o la vuelta de empresas que se habían desplazado de aquí. En Agricultura y Medio Ambiente queremos desarrollar más la agricultura ecológica, ayudar a los productores, mejorar los precios a los agricultores, etc. En 2017 nos dedicaremos especialmente a la gestión de residuos de manera sostenible y responsable, pero también como campo de generación de empleo. En Justicia se acaban de publicar los dos decretos que regulan las plantillas. Realmente, hasta ahora lo que hemos hecho es poner orden en el caos y este año que empieza es cuando podremos construir, consolidar las políticas. Por ejemplo, cuando llegamos había 45.000 personas en lista de espera y ahora hay más de 22.000 que ya se encuentran en el sistema. Esto nos permite abordar otros temas. Lo primero que había que hacer era retirar los escombros, por lo que 2017 será el gran año en el que se empiece a vislumbrar el cambio.

Acaban de renovar el Acuerdo de Gobierno con el PSPV-PSOE con algunas medidas que no se han aplicado y se enfrentan al próximo seminario semestral sin cumplir otras que fijaron en el anterior.

Recuerdo que a los 100 días de Gobierno ya había 37 medidas del Pacto del Botánico que estaban realizadas o en marcha. Éste ha tenido una virtud, y es que fue prudente y realista. Eso nos ha permitido que gran parte de los objetivos estén cumplidos. Falta que en el próximo seminario de Sagunto hagamos el listado completo de lo que se ha llevado a cabo y lo que no, pero creo que el balance será bueno. Cuando no se cumple con un compromiso se explica y se dan las razones mediante la rendición de cuentas. Trabajamos con objetivos y luego evaluamos, a diferencia del PP que lo hacía sobre ocurrencias.

El segundo compromiso del primer Acuerdo del Botánico es ahora el primero de la renovación, el referido a la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Se ha avanzado suficiente?

La tramitación de un anteproyecto de ley tarda como mínimo entre 8, 9 ó 10 meses. Lo primero que abordamos fue el cambio de la actual norma mediante un decreto para agilizar el acceso a la renta. Además, en este año hemos destinado 41 millones, unos 12 más que el anterior.

¿Qué modalidades tendrá?

La nueva ley plantea varias. Una, para los que no tienen nada con otras dos opciones: ayudas para aquellas personas a las que se les puede elaborar un itinerario de inclusión social y aceptan ese compromiso, y otras de menor cuantía para aquellos que no quieren formar parte del itinerario. Luego están las rentas de complementos para, por ejemplo, aquellos que no han cotizado lo suficiente o que trabajan pero no llegan al ingreso mínimo garantizado. Nosotros hemos cometido un error por falta de picardía que ha sido no eliminar los seis meses de caducidad de las ayudas. La gente entra y sale constantemente del sistema, por lo que siempre tienes lista de espera.

¿Con qué plazos cuentan ahora?

El anteproyecto está tramitado y en plazo de alegaciones. Calculo que en dos meses pasará al Consell Jurídic Consultiu y luego a las Cortes. La entrada en vigor será escalonada hasta 2020.

¿Cuál es la horquilla de cuantías?

Desde el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) hasta el 100%. En el caso de la renta mínima de aquel que no se quiere comprometer con un itinerario de inserción es la mitad. En complemento de salario se referencia al Salario Mínimo Interprofesional. Es muy importante destacar que será la principal herramienta contra la pobreza. Todas las ayudas estarán unificadas en la norma y la gente en riesgo de exclusión social las pedirá directamente en el mismo lugar. Ahora estamos trabajando en una medida muy interesante desde hace tiempo, que es la radiografía social. Cada ciudadano tendrá una especie de tarjeta SIP en la que contará todo su historial: composición de la familia, situación, becas... esto ayudará a la intervención y que los servicios sociales sean tan esenciales como Educación y Sanidad.

El paro es el principal problema para los españoles según el CIS, pero para su Gobierno no era una «emergencia», como usted misma dijo.

Con esas palabras me refería a la emergencia social, a las personas que ya se habían quedado por el camino durante la crisis. Obviamente la creación de empleo la combate y es importante sentar las bases para que ésta no se produzca.

Pasado año y medio al frente de la Generalitat, ¿cree que los ciudadanos entienden que se apele constantemente a la herencia recibida por el PP?

Es que está ahí. Todos los días nos encontramos una ruina en diferido. El pufo de Feria Valencia vamos a estar pagándolo más allá del 2025. La Fórmula 1 hasta 2022. Cuando tienes que tapar un agujero de 9 millones que dejaron unos sinvergüenzas, piensas que te daría para construir dos colegios o centros de salud. Las plantillas de la Generalitat están bajo mínimos y cada día va a peor. Necesitamos dinero y personas. La Comunidad Valenciana está en una situación tan mala por unos gobiernos corruptos y unas normas que ha impuesto el Ejecutivo central que nos ahogan.

En esa situación tan desastrosa de las plantillas, ¿ve bien que se contrate al número 2 del PSPV en FGV?

En las empresas públicas existe un organigrama al frente del cual tiene que haber personas. En este caso, la Consellera de Obras Públicas lo explicó perfectamente. Por esa regla de tres sobramos todos y que nadie dirija.

Siguiendo con su Conselleria, hay familias de acogida que denuncian que no tiene presupuesto suficiente para cubrir los gastos extraordinarios.

Bueno, depende de con quién se hable, porque recibimos cartas de algunas que están encantadas. Las extensas han pasado de tener 4,5 euros al día a 12 triplicándose la cuantía y la familia educadora de 9 a 12. Para todos los niños y niñas, dando igual si tienen uno o tres. Esto mejora mucho su situación. Además, al establecerlo por decreto no tienen que estar pidiendo una subvención enfrentándose a todo el papeleo que supone, sino que es automático. Evidentemente, los gastos extraordinarios sí hay que mejorarlos.

Entrando en otras cuestiones, usted siempre dice que las cosas no se tienen que hacer rápido sino bien. ¿La reapertura de RTVV se está realizando con prisas?

No.

¿Se está haciendo bien?

Se está haciendo bien. Para mí la decisión más importante que tomó el Gobierno fue dejar el proceso en manos de las Cortes. Si nosotros planteábamos un modelo independiente y que no fuera una correa de transmisión, teníamos que hacer eso.

Usted llegó a hablar en una rueda de prensa hace varios meses de la recuperación inminente de la señal, pero aún no se ha producido. ¿Ha habido demasiados errores de cálculo del Gobierno?

Dije que estábamos preparados para emitir en pruebas cuando las Cortes nos lo dijeran. Respecto a las fechas, jamás quise dar una. Es más, en alguna reunión a la que fui advertí de que los tiempos dados no eran factibles porque nos abocaba a un proceso más largo, y también se lo transmití a los extrabajadores sabiendo que no gustaba. Probablemente fue un exceso de optimismo el que llevó a hablar de determinadas cosas.

¿Al PSPV le interesa más la reapertura que a Compromís debido a su escasa presencia en televisiones?

No, porque una radiotelevisión pública no se puede poner en marcha por un interés partidista. Eso está fuera por lo menos de mi concepción. Hay que mantenerlas porque es un derecho constitucional y es una anomalía democrática que los valencianos no tengamos una. A partir de ahí, cada uno que sus intereses partidistas los traslade a otro ámbito.

¿Confía en que el embrollo judicial acabe bien?

Tenemos que confiar en ello. La verdad es que cuando algo se hace mal como lo hizo el PP, cuesta resolverlo.

Nombramientos «poco estéticos», «que se explique ella que lo hace muy bien», «está mal defender la sátira para el resto pero no para uno mismo»... son frases suyas respecto a algunas actitudes o decisiones de la consellera de Sanidad. Cualquiera pensaría que no tiene muy buena sintonía con Carmen Montón.

Yo trabajo mucho con ella porque, entre otras cosas, ambas tenemos un reto que es poner en marcha en esta legislatura el embrión del espacio sociosanitario. Nuestras consellerias son de las que más relación tienen entre ellas porque son vasos comunicantes. Y se está trabajando muy bien.

En algún momento de su trayectoria política ha respaldado el derecho a decidir de los catalanes. ¿Lo sigue manteniendo?

Lo que planteo es que en democracia las cosas se resuelven dialogando, intentando llegar a acuerdos y poniendo una urna. Lo que no es normal es que en este caso concreto no haya habido diálogo en cinco años. Para votar se necesita todo un paso previo, no se puede poner el carro delante de los bueyes y decir que se hace de forma unilateral. Pero tampoco está bien que para sentarse a hablar se pongan tantas condiciones.

¿Y qué le parece que entidades catalanas promuevan que la Comunidad Valenciana se sume a ese proceso?

Nos preocupa más el hecho de que Cataluña y Euskadi no hayan acudido a la Conferencia de Presidentes o las implicaciones económicas que pueda tener que Cataluña se separe.