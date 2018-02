Ofensiva del PP para frenar los ataques a lo español en Estados Unidos Los esfuerzos de la diplomacia española para mantener una buena relación política con aquel país tras la llegada de Donald Trump han dado sus frutos a nivel de gobierno, pero no en la calle

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid 27/02/2018 01:42h Actualizado: 27/02/2018 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los ataques que en los últimos meses se están produciendo en EE.UU. contra símbolos españoles, preocupan al Grupo Parlamentario Popular. Los esfuerzos de la diplomacia española para mantener una buena relación política con aquel país tras la llegada de Donald Trump han dado sus frutos a nivel de gobierno, pero no en la calle, donde se han producido ataques contra las estatuas de fray Junípero Serra o Cristóbal Colón, considerándoles culpables de la opresión colonial a los pueblos indígenas y su exterminio.

Y aunque el PP reconoce que quienes perpetran los ataques son «voces minoritarias» considera que no hay que dejarlo pasar y ponerle freno cuanto antes. Para ello, el grupo parlamentario ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que denuncia que en EE. UU. están teniendo lugar «acciones de ataque, denuncias, manifestaciones y protestas contra símbolos y personajes históricos representativos de la hispanidad y del legado español, a un nivel no visto anteriormente».

Recuerda también las «ofensivas» lanzadas en Los Ángeles para conseguir la abolición del «Columbus Day» (día de Cristóbal Colón) el 12 de octubre, equivalente del Día de la Hispanidad, como ejemplo de esta «lamentable situación» y propone instar al Gobierno a promover un plan de educación para poner freno a estos ataques.

Este tipo de campañas «provocan un perjuicio moral a nuestro país y a las relaciones con Estados Unidos» y «hacen pensar que no estamos ante un fenómeno pasajero o marginal, sino ante una nueva versión de leyendas manipuladas y contrarias a la verdadera grandeza y generosidad históricas de España», advierte la PNL.

La imagen exterior

Para combatir los ataques, el PP quiere que el Gobierno lance un plan de educación sobre la historia común de ambos países. Entre las medidas que debería comprender este plan, los populares proponen utilizar la Marca España para difundir la «verdadera» historia del descubrimiento de América y la «gran labor de nuestro país a favor del desarrollo humano de los pueblos indígenas».

Para ello, otro de los cometidos que debe tener este órgano, defiende de la PNL, es «fortalecer la educación sobre cultura e historia de España en los EE.UU» proyectando «una imagen positiva de nuestro país en el exterior».