La ofensiva del PP fuerza a Cs a endurecer su posición con la prisión permanente Pasa de la abstención a pedir que se endurezca el acceso al tercer grado

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid 01/02/2018 01:59h Actualizado: 01/02/2018 01:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Guerra de posiciones en el centroderecha español. Tras semanas mirando por encima del hombro al Partido Popular, Ciudadanos evidenció ayer una grieta en sus propuestas en el cara a cara con los populares, que ya es más rival que socio. La formación de Albert Rivera se vio obligada ayer a endurecer su postura sobre la prisión permanente revisable para evitar que el Gobierno se quede solo en la reivindicación de esa bandera.

Lo hizo de una forma efectiva, al presentar una enmienda a la totalidad a la Ley que el PNV está promoviendo para derogar esta figura del Código Penal. Al tratarse de una enmienda a la totalidad se debatirá previamente a la propuesta de derogación de los nacionalistas vascos. Y de salir adelante evitaría la derogación, aunque éste concita el apoyo de Unidos Podemos y del PSOE.

La enmienda se acompaña de un texto alternativo en el que Ciudadanos demanda el endurecimiento del acceso al tercer grado y los permisos ordinarios de salida «de los criminales con delitos de especial gravedad». Hasta ahora Ciudadanos había eludido el debate sobre la prisión permanente asegurando que el verdadero debate debía ser el del cumplimiento íntegro de las penas.

Lo cierto es que Cs sigue aceptando que existen dudas sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, pero rechaza posicionarse aludiendo que esa cuestión debe resolverla el Tribunal Constitucional. Ayer mismo se abstuvo en el Ayuntamiento de Madrid ante una proposición del PP aduciendo entre otros este criterio. «En tanto se produce esa sentencia hay que endurecer el acceso al tercer grado para que delincuentes peligrosos para la sociedad no pueden salir a la calle y campar a sus anchas», defendió ayer José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.

Pero lo cierto es que con su enmienda no solo acepta esta figura penal, sino que la endurece. «Éste es el debate que creemos que hay que tener», defendió José Manuel Villegas, dejando clara la posición: «No pedimos su derogación, sino la modificación de la norma».

La propuesta de Ciudadanos plantea que aquella persona que haya sido condenada a prisión permanente revisable no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento de un mínimo de 20 años, y no 15 como hasta ahora. También demanda un régimen más restrictivo para el caso de los condenados a prisión permanente revisable «por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas». En el caso de condenados a más de 5 años de prisión por delitos de terrorismo o cometidos por organizaciones criminales, abusos sexuales o corrupción de menores» no se pueda acceder al tercer grado «hasta el cumplimiento de las 3/4 partes de la pena (y no de la mitad como hasta ahora)».

La campaña del PP para frenar la derogación ha obligado a Cs a modificar su postura, pasando de la abstención al endurecimiento. Ayer, Rivera defendió en la Cadena Cope que «no hay que derogarla hasta que se pronuncie el Tribunal». En 2016 Ciudadanos firmó con el PSOE la derogación en el pacto de investidura de Pedro Sánchez.