La ofensiva contra Lambán amenaza el Gobierno aragónes

Sin posibilidad alguna de integración, la guerra por el poder en el PSOE aragonés está declarada entre el sector susanista (Javier Lambán) y el sanchista (Susana Sumelzo). Los de Lambán se sienten despreciados por Pedro Sánchez. Y dicen ser «plenamente conscientes» de que el actual líder regional y presidente de Aragón es, para Sánchez, un objetivo a batir cuanto antes. Ante la embestida, han decidido plantar batalla: han anunciado que van a presentar candidaturas para cortar el paso a los sanchistas y frustrarles su aspiración de hacerse con el poder en el PSOE aragonés. El congreso regional será en septiembre.

Lambán aún no ha aclarado si se presentará a la reelección como líder regional del partido. Mantiene la incógnita, pero en su entorno dan por hecho que acabará presentándose. Mientras tanto, su sector -con sólido peso orgánico en la decisiva provincia de Zaragoza- mide los tiempos y arma alianzas internas de cara a una batalla que, de perderla, le costaría al PSOE el Gobierno aragonés. Fuentes próximas a Lambán aseguran a ABC que, si se ve apartado de la secretaría regional del PSOE dimitirá de inmediato como presidente de Aragón y convocará elecciones anticipadas. «Lo tiene decidido por una elemental cuestión de coherencia personal y política», apuntan dichas fuentes.

Por su parte, los sanchistas advierten que, aun a riesgo de que la pugna acabara costándole al PSOE el Gobierno regional, van a batallar para desalojar a Lambán de la secretaría regional del partido, y también para hacerse con la poderosa dirección provincial del PSOE en Zaragoza. «Si se perdiera el Gobierno de Aragón sería por una decisión personal del presidente. Entendemos que ni las primarias, ni el resultado que arrojen, deben poner en riesgo el Gobierno regional bajo ningún concepto», afirma a ABC Miguel Dalmau, alcalde de Utebo (Zaragoza) y dirigente del sanchismo.

El nombre de Dalmau suena con fuerza como principal aspirante sanchista para hacerse con el poder del PSOE en la provincia de Zaragoza, e incluso para competir contra Lambán por la secretaría regional del partido si la diputada nacional Susana Sumelzo no diera el paso. Pedro Sánchez ha animado a Sumelzo a presentarse contra Lambán, pero ella se resiste -aunque públicamente no lo ha descartado-. Sería una batalla no exenta de riesgos; en caso de perderla, comprometería el futuro político de Sumelzo. Aunque Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz en Aragón, lo hizo por un estrecho margen de apenas 140 votos. Además, «una cosa es votar entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, y otra muy distinta hacerlo entre dos nombres propios locales; los resultados no son extrapolables», reflexiona un cargo autonómico del PSOE.

De lo que no hay duda es de que habrá guerra interna por el poder entre los susanistas y los sanchistas aragoneses. Dalmau lo declara abiertamente: «Este movimiento ha venido para quedarse, el proyecto de Pedro Sánchez ha ganado la secretaría general y, ahora, ese movimiento y ese cambio a la izquierda se tienen que extender a todas las estructuras territoriales del partido».