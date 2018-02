Nuevo varapalo al PSOE en la comisión territorial: «La reivindicación nacionalista es más exigente a medida que el país se descentraliza» El catedrático de Derecho Constitucional Roberto L. Blanco Valdés asegura que el problema territorial es que los nacionalismos no se integran

Sesión tras sesión el PSOE ve cómo su proyecto de reformar la Constitución para caminar hacia una España federal es rebatido por los expertos que comparecen en la comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Este miércoles le tocó el turno a los catedráticos de Derecho Constitucional Roberto L. Blanco Valdés, Teresa Freixes y Asunción Ventura. El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Blanco Valdés comenzó su intervención realizando un análsisi del modelo territorial actual, un análisis que zanjó con una conclusión muy clara: «La historia del Estado de las autonomías es una historia de éxito».

El catedrático expuso que «en España se ha producido una rapidísima descentralización política que ha superado los desequilibrios territoriales» y a la que hoy en día aspiran países como Italia. «España es hoy muchísimo más igualitaria territorimente que nunca. El Estado autonómico es un estado federal donde hay un reparto de gasto típico de los estados federales».

No obstante, Blanco Valdés explicó que en la actualidad el modelo territorial español sufría dos tipos de problemas: «problemas competenciales y situaciones como la del Senado, que no es una Cámara territorial, sino un disparate». Este tipo de problemas, argumentó, «son los problemas obvios que sufren todos los países descentralizados, no son típicos de España, y se solucionan, por ejemplo, mejorando la cooperación entre Comunidades Autónomas».

Sin embargo, existen otro tipo de conflictos que a su juicio son típicos de nuestro país. «La peculiaridad fundamental del Estado español, y de otros, es que hay nacionalismos. La existencia de fuerzas nacionalistas hace que la dinámica sea distinta,». «Nos parecemos a Quebec y a Bélgica, donde ha habido sucesivas reformas territoriales porque ha habido una voracidad por parte de las fuerzas centrífugas y nacionalistas».

El catedrático afirmó que se producía un fenómeno que «no acabo de entender»: «La reivindicación nacionalista va siendo más exigente a medida que el país se descentraliza. Somos de los países más descentralizados del mundo. El gran problema territorial es que no hemos sido capaces de integrar a los nacionalismos, y la verdad es que no se quieren integrar, es muy difícil integrar a quien no quiere integrarse», explicó.

El diputado socialista Patxi López aseguró coincidir en la afirmación de Blanco Valdés sobre que el modelo autonómico es un éxito, pero insisitió en que «hay que intentar corregir los problemas que presenta». «Ninguno de los que estamos aquí queremos contentar ambiciones nacionalistas, queremos decirle a las sociedades donde hay nacionalistas que los hemos entendido, que queremos resolver sus problemas y defender una convivencia de todos».

«El nacionalismo es insaciable»

El catedrático contestó al diputado. «No creo que la reforma sea imprescindible y no creo que ninguno de los problemas graves que tiene España dependa de una reforma de la Constitución. Si usted me dijera que vascos y catalanes están dispuestos a sentarse a negociar, pero con el planteamiento secesionista fuera de la ley y violándola terriblemente, y con el PSOE vasco hablando de confederación... a día de hoy no es imprescindible en absoluto», insistió Blanco Valdés, que explicó que «el sistema funciona razonablemente bien hasta que alguien decide saltarse las leyes».

Por su parte, Teresa Freixas, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pidió a los políticos «visión de Estado», generosidad, y no dejar que la reforma constitucional sea bandera de nadie, ya que ha de ser un consenso de todos».

Esta catedrática, crítica con el nacionalismo y que lamentó «la compra» de sus votos por parte de los sucesivos gobiernos del país, sostuvo que los separatistas catalanes incurren en «etnicismos y supremacismos» y que no quieren una reforma constitucional, sino «la voladura del Estado». «La solución no puede estar pensada para contentar al secesionismo, que es insaciable», remachó.

También rechazó la idea de «un referéndum pactado» para decidir el futuro de Cataluña o el del País Vasco porque, según remarcó, un pacto político nunca puede estar por encima de la Constitución y menos vulnerarla.