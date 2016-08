«Nuestra primera obligación es preservar la unidad de España»

El discurso de Mariano Rajoy avanzó sin contratiempos ni marejadas mientras habló de economía, financiación autonómica, reformas institucionales o la urgencia de formar Gobierno, hasta que entró de lleno en el «reto más grave que tiene planteado España en este momento», el desafío independentista en Cataluña. Rajoy pronunció uno de los discursos más encendidos que se le recuerda en defensa de la unidad de España, la soberanía nacional y la Nación más antigua de Europa. Tanto que sacó de su sopor a los diputados secesionistas, testigos mudos del debate hasta ese momento, que empezaron a gesticular contra el candidato del PP.

Defensa de la Nación

«El único pueblo soberano en España es el español. Eso es así desde el día de San José de 1812, cuando por primera vez en España, el mando supremo, el poder de legislar, es decir, la soberanía, que hasta entonces correspondía al monarca, fue asumida por los españoles». Cuando Rajoy pronunció estas palabras, se escucharon las mayores protestas de todo el debate, procedente de los diputados secesionistas. Rajoy subrayó que la primera obligación del Gobierno y de las Cortes es preservar la soberanía nacional, «y con ella la unidad de España, la igualdad de los españoles y sus derechos fundamentales».

El líder del PP acabó de encender los ánimos nacionalistas cuando recordó que los españoles llevamos formando parte de la misma nación, «la más antigua de Europa, desde hace siglos». Sostuvo, además, que el Gobierno de España se ha centrado en atender las necesidades reales de los catalanes, «porque el presidente del Gobierno de España lo es también de los siete millones de españoles que viven en Cataluña».

Un Gobierno urgente

«España necesita un Gobierno con urgencia». Ese fue uno de los mensajes principales que repitió Rajoy durante todo el debate. Se cumplen 310 días de estancamiento político, desde que se disolvieron las Cortes en octubre del año pasado, y el Gobierno lleva en funciones más de ocho meses. Ante esa situación que Rajoy calificó de «excepcional», el candidato del PP recordó que un Gobierno en funciones está limitado a la ahora de adoptar decisiones que afectan o convienen al interés general.

Riesgo para la economía

«Estamos logrando que la confianza en la economía española supere a la incertidumbre política. Sin embargo, todo tiene un límite, y esto puede cambiar. De hecho, ya son muchos los avisos que recibimos, dentro y fuera de España, sobre la necesidad de contar con un Gobierno en plenitud de funciones, a la mayor celeridad posible». Esa fue la principal advertencia que lanzó Rajoy sobre el riesgo que supone la prolongación de este bloqueo político para la economía española. Fue uno de los ejes de su discurso, basado en buena parte en la situación de gravedad que atraviesa España y que pone en juego la recuperación económica y la creación de empleo.

Los acuerdos, clave

«Los acuerdos son tan importantes que no me parece que pueda ser viable un Gobierno que no cuente con ellos, porque ni será estable, ni podrá gobernar, ni sembrará confianza», advirtió Rajoy. Dos días después de cerrar su acuerdo con Ciudadanos (el de Coalición Canaria se presentó ayer por la mañana), Rajoy hizo una defensa de los acuerdos en una legislatura que sería imposible sin ellos. A Ciudadanos y Coalición Canaria, sin citar a sus líderes, les agradeció su esfuerzo: «Sinceramente creo que están haciendo lo que hoy es mejor para los españoles». A partir del acuerdo con el partido de Albert Rivera, Rajoy expuso a la Cámara su «propuesta para España», basada en buena parte en el contenido concreto del pacto sellado el domingo entre los portavoces parlamentarios.

Empleo, primer objetivo

«Nuestro proyecto contiene un objetivo clave: el empleo. Ha sido siempre mi máxima preocupación y mi máxima prioridad», explicó Rajoy. Recordó que cuando llegó a La Moncloa, en España se destruían cada día 1.400 empleos, y hoy cada día encuentran trabajo casi 1.600 españoles. El objetivo ahora es alcanzar los 20 millones de personas trabajando en 2020.

Regeneración y corrupción

Rajoy defendió el pacto contra la corrupción sellado con Ciudadanos, pero presumió de que «la corrupción se persigue hoy más que nunca, y los castigos son los más elevados que se han conocido». A partir de ahí, señaló que «la lucha por la regeneración» debe ser un objetivo que vincule a todos, con compromisos concretos, entre los que destacó la negativa a conceder indultos a los condenados por corrupción, así como una regulación de los «lobbies», un refuerzo de la prevención frente a la corrupción en la contratación pública y en las subvenciones y un mayor control y obligaciones de transparencia en los partidos.

Política europea

El candidato del PP propuso un amplio acuerdo para consensuar la actuación del Gobierno de España durante la próxima legislatura. Recordó que Europa se enfrenta a varios desafíos capitales, como el Brexit, el crecimiento económico, la política migratoria común y la cooperación frente al terrorismo yihadista.