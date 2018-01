Los nombres que más suenan para intentar recuperar los feudos del PP Pablo Casado en Madrid o Beltrán Pérez en Sevilla están entre quienes puede elegir Rajoy para recuperar las principales capitales, de las que solo conservan Málaga

Estos son los nombres que más suenan para encabezar las listas del PP en las ciudades clave para las próximas elecciones municipales:

Madrid: Pablo Casado

El PP necesita recuperar Madrid, la «joya de la Corona» de su poder municipal en el último cuarto de siglo que hace dos años cedió a Manuela Carmena porque Esperanza Aguirre no logró reeditar la mayoría absoluta de Gallardón. Los movimientos internos han empezado y el portavoz de Génova, Pablo Casado, es el favorito de Cristina Cifuentes. En las quinielas vuelve a figurar, muy a su pesar, Soraya Sáenz de Santamaría. También el ministro-portavoz Íñigo Méndez de Vigo. Rajoy decidirá.

Valencia: Esteban González Pons

Hace más de un año que Génova sabe que su hombre ideal para cubrir el vacío de Rita Barberá no quiere volver a Valencia a «quemarse». El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aspira a repetir en las elecciones europeas de 2019, aunque no podrá resistirse si Rajoy le llama para reconquistar una de las alcaldías históricas. La presidenta regional, Isabel Bonig, ha barajado la idea de un independiente, pero la dirección nacional no parece compartirlo. Por ello, se escuchan otros nombres como el de la diputada autonómica María José Catalá o del delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues.

Sevilla: Beltrán Pérez

No hay fecha para desvelar la candidatura de la Alcaldía de Sevilla, que pasó a manos del PSOE cuando Zoido perdió la mayoría absoluta. El portavoz municipal, Beltrán Pérez, favorito de Javier Arenas, parece ser el elegido, dada su sintonía con la cúpula del PP sevillano. No oculta su disposición para la difícil tarea de desbancar a Juan Espadas y tranquilizar las aguas de un partido dividido tras la marcha de Zoido. No se descarta que otros sectores maniobren para ofrecer a Génova un nombre alternativo.

Málaga: Paco de la Torre

Es el único alcalde de gran capital que le queda al PP. Francisco de la Torre lleva desde 2000 gobernando Málaga y está meditando si continúa otra legislatura más. Su hándicap es la edad, 75 años. El partido ya ha dejado claro que la decisión le corresponde: si él quiere, seguirá. El relevo natural es el presidente del PP en la provincia, Elías Bendodo. También es una incógnita si otra histórica, Teófila Martínez, lo volverá a intentar en Cádiz tras haber sido desalojada por Podemos.

Zaragoza: Jorge Azcón

A sus 44 años es un veterano en el PP aragonés. Licenciado en Derecho, fue presidente de Nuevas Generaciones y desde el año 2000 es concejal en Zaragoza. Hace un par de años fue designado portavoz del PP en el Ayuntamiento, líder de la oposición al gobierno podemita de Pedro Santisteve. Todo apunta a que será el cabeza de lista para los comicios de mayo de 2019, con el objetivo de recuperar una alcaldía que el PP no ocupa desde 2003, informa R. Pérez.

Valladolid: Jesús J. García Carnero

Cambio obligado para el PP en Valladolid, la principal plaza en Castilla y León y donde tiene en contra estar en la oposición. Quieren un nombre potente y suenan varios, aún sin decidir. El presidente de la Diputación, Jesús Julio García Carnero, parece el mejor posicionado. Otros: la consejera Pilar del Olmo, o la ministra Isabel García Tejerina.