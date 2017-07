«No se ha planteado un Gobierno con Podemos»

El carácter abierto y conciliador de Margarita Robles (León, 1957) inclinó la balanza a su favor cuando el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, buscaba entre sus leales a una nueva portavoz en el Congreso para cohesionar a un grupo parlamentario completamente fracturado. Su secreto para integrar es apelar a la existencia de un objetivo común, llegar a La Moncloa, y dejar su despacho abierto a las críticas. Hoy asegura que las heridas de los socialistas en la Cámara Baja «están superadas». Incluso dice intercambiarse chistes con el susanista Miguel Ángel Heredia, que llegó a insultarla en los momentos más difíciles.

Escuchándola, el crítico Eduardo Madina parece el único verso suelto. Mantiene la cabeza fría ante la presión de Podemos convencida de que los ciudadanos valorarán más un trabajo constante y de fondo de los socialistas que las tácticas «efectistas» de Iglesias. Y por ello cree en una hoja de ruta propia para el PSOE para alcanzar el Gobierno que no pasa, necesariamente, por Podemos.

Las aguas parecen apaciguadas pero aún no es imposible encontrar a quién les hace críticas...

No tengo esta percepción, por lo menos desde que soy portavoz, de que haya críticas por detrás. Los militantes se pronunciaron dando un apoyo y una fuerza considerable a Pedro y su voluntad es trabajar unidos para conseguir una alternativa de gobierno creíble, seria y de izquiedas. La obligación de cualquier persona que se dedica a la política es trabajar por los que lo están pasando peor y ahí no hay fisuras. Hasta el momento he encontrado absoluta colaboración en el Grupo Socialista.

¿Ha hablado ya con Madina?

No he hablado con él pero sí con 83 diputados. Y no he hablado con él porque no ha coincidido, pero cualquiera que me conoce sabe que soy una persona completamente abierta a todo el mundo. Toda mi vida he trabajado en órganos colegiados en los que hay opiniones diferentes y tengo muy interiorizado el debate. La discusión positiva es algo que no me preocupa nada.

¿Ha hablado con 83? ¿Con todos menos con él?

Cuando digo 83 puedo decir más de sesenta... no los he contado. He hablado con todos con los que he tenido oportunidad en las reuniones de grupo, a las que va todo el mundo y supongo que Madina también ha ido. Para mí todos los diputados son iguales.

Margarita Robles atiende a las preguntas de la entrevista - MAYA BALANYA

¿Se planteó no seguir como diputada si no ganaba Sánchez?

Nunca me lo planteé. Yo asumí un compromiso personal con Pedro, pero también con los cinco millones de personas que votaron al PSOE. Tomé la decisión de presentarme y no fue fácil, porque suponía abandonar mi carrera profesional. Pero lo hice con absoluta convicción de servicio público y no iba a dejar el escaño.

Afrontan un periodo en el que Sánchez no tendrá escaño. ¿Cómo van a conseguir no quedar en un segundo plano en los debates frente a su enemigo, Podemos?

No nos planteamos a Podemos como un enemigo. Es verdad que el Congreso es una plataforma muy importante, pero hay otras. Hay que hacer un trabajo parlamentario que es muy importante, sin ninguna duda, pero también un trabajo social que es donde va a estar el PSOE y Pedro Sánchez.

El Congreso es una plataforma muy importante, pero también hay que hacer un trabajo social, que es donde va a estar Pedro Sánchez Margarita Robles

Si no ve a Podemos como enemigo, ¿Piensan en articular un Gobierno con ellos?

Eso, no se ha planteado, articular un Gobierno con Podemos. Nosotros tenemos muy claro que el PSOE es la verdadera alternativa de gobierno desde la izquierda. Con ellos hemos acordado una mesa parlamentaria con la agenda social como prioridad.

Irene Montero insiste en que no tienen prisa por echar a Rajoy

No se puede decir lo que dice Montero... Si Pedro no es presidente del Gobierno es porque Iglesias votó «no» y eso nos llevó a unas segundas elecciones. No me gusta mirar al pasado sino al futuro pero sería bueno que cuando alguien hace declaraciones no se olvidara de su historia más reciente.

Pero, ¿es Podemos su aliado preferencial como insiste Iglesias?

Nosotros vamos a estar abiertos a cualquier fuerza que apoye lo que entendemos que son políticas de cambio desde el punto de vista de la agenda social. Con cualquiera.

¿Y de cara al futuro?

En el futuro el PSOE lo que va a intentar es convencer a los ciudadanos de que es la única alternativa de gobierno. El PSOE tiene su propia hoja de ruta.

¿Cree realmente posible duplicar su resultado de las últimas elecciones?

Creo en una remontada porque el Gobierno no está resolviendo los problemas y el PSOE es la única y la verdadera alternativa de gobierno desde la izquierda y con sentido de Estado.

Margarta Robles junto a Pedro Sánchez durante la campaña para las primarias - JOSÉ RAMÓN LADRA

¿Cómo van a lograr esa proeza?

Ofreciendo propuestas concretas, comprometiéndonos con los ciudadanos e intentando contagiar a la ciudadanía esa ola de ilusión que hubo en las primarias entre los militantes y que aupó a Pedro Sánchez a la secretaría general. ¿Quién era Macron en Francia? ¿Dónde estaba? Y ahora tiene el 60 por ciento de los votos. Nosotros tenemos las ganas, la fuerza y la ilusión para llegar a ser la verdadera alternativa de gobierno.

Tendría que ser a costa de Podemos

No tenemos que pensar en otras fuerzas políticas. El PSOE tiene que pensar en lo que tiene que hacer él, tiene su hoja de ruta.

¿Cómo valora el PSOE el control de cuentas que ha planteado el Gobierno a la Generalitat?

Aunque ninguna crítica puede hacerse desde la perspectiva de la estricta legalidad, el Gobierno debería valorar si con ello se aportan soluciones positivas para resolver el problema político. Sinceramente no nos parecen que estas medidas vayan en la vía del diálogo que es imprescindible para dar soluciones. Hemos dicho muchas veces que la aplicación de la ley es ineludible, pero no suficiente y la obligación de cualquier político es aportar soluciones.

El Gobierno debe valorar si controlar las cuentas de la Generalitat aporta soluciones positivas al problema político Margarita Robles

En Cataluña, ¿están más cerca que lejos de Podemos?

La posición del PSOE es clarísima. La soberanía es única y no vamos a apoyar ninguna soberanía compartida. En la reunión con Podemos quedó claro que hay puntos en común, pero constatamos que la respuesta que queremos dar no es la misma. Pero coincidimos en que nos preocupa el 1 y el 2 de octubre.

Iceta y Sánchez insistían mucho en que la nueva Declaración de Barcelona respeta los márgenes de lo aprobado en Granada en 2013 ¿Por qué creen que cuatro años después sigue siendo una oferta atractiva para Cataluña?

La Declaración de Barcelona va más allá de Granada porque en ésta se hacía un estudio de los temas constitucionales y ahora hablamos de problemas concretos de los catalanes. Estamos ante una situación auténticamente preocupante.

¿Por qué no mantenerse al lado del Gobierno?

Margarita Robles en el transcurso de la entrevista - MAYA BALANYA

El PSOE no puede entender que después de lo que pasó el 9-N con cargos inhabilitados nos encontremos en la misma situación de pulso desde el independentismo. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno para que nos encontremos en la misma situación?. La posición del PSOE es muy clara. Nosotros vamos a estar siempre con la legalidad y la defensa de la Constitución. No podemos aceptar que se esté sometiendo a la población catalana a una tensión como la que se le está sometiendo. Los independentistas acuden a esta fuga hacia adelante a modo de cortina de humo para ocultar los problemas reales de Cataluña, o su propia corrupción y llevan a Cataluña al abismo.Pero al mismo tiempo no podemos entender que se quiera reproducir lo que sucedió el 9-N y que el Gobierno esté en una posición absolutamente inmovilista, mirando hacia otro lado. El independentismo se está cargando no sólo la concepción de España sino algo mucho más serio que son los pilares básicos de un Estado de Derecho, porque está cayendo en la arbitrariedad más absoluta. El Gobierno no tiene respuesta política y ante eso el PSOE tiene la obligación de aportar soluciones. Fiarlo todo al Tribunal Constitucional en nuestra opinión no es correcto.

El Gobierno, y también Ciudadanos, critica que su solución política, establezca una equidistancia entre Rajoy y los independentistas

Niego la mayor. El PSOE tiene que estar con la defensa de la legalidad, y estaremos siempre los primeros. Pero es que el Gobierno no ha hecho nada. Si lleváramos los mismos criterios que en la empresa privada, cuando a un empresario se le repite la misma quiebra con un año de anticipación ese empresario estaría fuera. El PP no puede pedir apoyo a una actuación que lo que ha llevado es a que se reproduzca el 9-N. No es sólo el 1 de octubre. Es que el PP no tiene ningún plan para el 2 de octubre. Y en política hay que ofrecer soluciones a los ciudadanos.

Podemos tampoco comparte su propuesta de reforma constitucional, ¿es imposible alcanzar un acuerdo entre los cuatro grandes partidos sobre Cataluña?

Podemos ha hecho su propuesta. Le pediría al Gobierno y a Ciudadanos que pongan su propuesta. Lo que no se puede es hacer política diciendo «no,no y no». La Declaración de Barcelona tiene unos antecedentes históricos. Al PP hay que recordarle que llevaron el Estatut de Cataluña al Tribunal Constitucional. Están tensionando por un lado y no dando soluciones por otro. El PSOE está con la legalidad, pero a la vez tratando de buscar respuestas políticas a problemas políticos. Sentémonos y hablemos.

¿Cuáles serán sus ejes de actuación en el nuevo curso político?

El rescate de los jóvenes y de los parados de larga duración mayores de 55 años serán los ejes de actuación del PSOE en el nuevo curso político Margarita Robles

Todo el tema de agenda social. El rescate a los jóvenes va a ser una prioridad a través de iniciativas de educación, formación, becas y vivienda. Y también los parados de larga duración de más de 55 años. Estos serán los dos grandes focos junto con violencia de género, Justicia y pensiones.

¿Pensiones, junto con Podemos?

No compartimos la Proposición de Ley que han presentado. Tenemos nuestro propio planteamiento y va a ser una prioridad.

Adriana Lastra iba a ser la portavoz pero los susanistas se hubieran puesto en pie de guerra, ¿cuándo le dijo Sánchez que sería usted?

Eso son conversaciones privadas que deben quedarse en el ámbito privado.