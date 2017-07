Los no independentistas temen un aumento de la tensiÃ³n

Rechazo total. Algunas de las entidades cívicas más importantes de la sociedad civil catalana críticas con la deriva secesionista de la Generalitat señalan que el proyecto de ley del referéndum –presentado al público esta semana– es un texto sin valor jurídico y fuera de toda lógica. Advierten, en declaraciones para ABC, que la situación política se enrarecerá aún más en Cataluña en las próximas semanas, pero se muestran convencidas de que a partir del 2 de octubre hay que volver a construir.

Teresa Freixes es la presidenta de Concordia Cívica Catalana. Freixes recuerda que el proyecto de ley con el que la Generalitat de Cataluña pretende convocar la consulta para el 1 de octubre «no tiene ninguna base jurídica», ya que el derecho a la autodeterminación solo se aplica a colonias o a territorios con minorías sojuzgadas.

No es el caso de Cataluña. «Lo de, que la ONU permitió la secesión unilateral, es una excepción, ya que en Kosovo había una minoría albanesa que estaba siendo maltratada por los serbios».

Josep Bou está al frente de la entidad Empresaris de Catalunya, una asociación que se centra en aspectos económicos, y por lo tanto preocupada por las consecuencias que podría tener en la economía un conflicto como el nacionalista si se enquista.

«Se les va a caer todo el entramado que se sustenta con esta ley del referéndum porque es, solo, un paso más al abismo. Además, el independentismo nunca ha tenido apoyo internacional», señala Bou.

Los dos tercios del Estatuto

Por su parte, Àlex Ramos, vicepresidente de Societat Civil Catalana, recuerda que no deja de ser sintomático, de la poca calidad democrática que rodea a la reivindicación política independentista, que «para cambiar una coma del Estatuto se necesiten las dos terceras partes de los diputados en el Parlamento autonómico y para declarar la secesión quieran hacerlo sin un mínimo de participación y solo por un voto más en el resultado». Ramos añade que estamos viviendo los últimos coletazos de un «proceso fracasado» y, en clave optimista, augura que tras el 2 de octubre «habrá que coser lo descosido y volver a construir juntos».

Eduardo López-Dóriga es el presidente de la Asociación por la Tolerancia. «El proyecto de ley no se sustenta en ningún tipo de legalidad vigente en España. No tendrá recorrido. Es una declaración de intenciones del PDECat, ERC y la CUP. Eso sí, puede que lleguen a hacer una charanga como la del 9-N», añade López-Dóriga, que defiende la aplicación de la ley «sin complejos»: «¿Ha pasado algo después de que Homs dejase el escaño en el Congreso? Hemos de estar tranquilos, pero, a la vez, exigir al Gobierno que actúe y que no caiga en la trampa de pactar con los nacionalistas, que es la línea del PSOE, lamentablemente».

Al frente de Impulso Ciudadano está José Domingo. Su valoración no difiere a la de las otras entidades civiles. En la misma línea que López-Dóriga, recuerda que «si la Generalitat lleva a cabo acciones revolucionarias, esto tiene que tener consecuencias porque España es una democracia consolidada». Y añade: «La ley del referéndum es un artefacto con el que los independentistas quieren calibrar su fuerza. Tratan de tensar a las instituciones españolas. El problema es grave. No se puede mirar hacia otro lado».