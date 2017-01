Â«Dos no dialogan si uno, los secesionistas en este caso, no quiereÂ»

La «operación diálogo» que ha puesto en marcha el Gobierno de Rajoy en Cataluña no ha logrado, de momento, ni un gesto por parte de los independentistas, que lleve a pensar que puede producirse un cambio positivo, o al menos la intención de rebajar la tensión. En La Moncloa reconocen que hay «decepción» por esa ausencia de gestos, tanto declarativos como políticos, pero también que ha crecido la preocupación por la situación en esa Comunidad, tras comprobar que no hay un resquicio en el discurso de los secesionistas a favor de la convocatoria de un referéndum ilegal. El Gobierno quiere dialogar, pero dos no dialogan si uno, en este caso los secesionitstas, no quiere, ensimismado como está en un único objetivo: el referéndum fuera de la ley.