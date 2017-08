«No condiciono un acuerdo Londres-UE a recuperar a la vez Gibraltar»

¿Cree que hay todavía alguna posibilidad de que el Reino Unido dé marcha atrás en su decisión de salir de la Unión Europea?

Personalmente, pienso que no. Es verdad que después de los resultados electorales del 8 de junio y del debilitamiento del Gobierno británico, parece que los partidarios de la permanencia o, cuando menos de un Brexit blando, están alzando la voz y liderando el debate. Pero, se me antoja muy difícil darle la vuelta al resultado de un referéndum que ha sido aceptado incluso por los que defendían la permanencia.

¿Se resolverá bien la cuestión de los residentes europeos en el Reino Unido y de los británicos en los países de la UE? ¿Van a aceptar los británicos que los residentes comunitarios en el Reino Unido tengan más derechos que los propios nacionales?

Eso está por definir. Creo que estamos muy cerca, porque hay maneras de ajustar esos derechos respectivos. Las diferencias son menores y me sorprendería que, con la buena fe que hay por las dos partes, no se alcanzara un acuerdo satisfactorio. Los afectados no tienen nada que temer. Nadie quiere que los ciudadanos sufran por esto.

Dastis posa en el interior del Ministerio de Asuntos Exteriores para ABC - JOSÉ RAMÓN LADRA

Otro gran tema espinoso en esa negociación entre Londres y Bruselas es el de la factura que tendría que pagar el Reino Unido por abandonar la UE, y que según algunas estimaciones es de unos 100.000 millones de euros. ¿Considera que es una cifra que puede aceptar el Reino Unido?

En principio, ya han dado señales de que aceptan que deberán pagar. Las cifras sí que hay que discutirlas. Y, en todo caso, sí que es verdad que puede ser uno de los asuntos más espinosos de la negociación. Pero si partimos de la base de que va a haber un periodo transitorio, una especie de puente hacia un nuevo marco de relaciones, en la UE hay una tradición muy asentada de que el tiempo ayuda a resolver los problemas. Los periodos transitorios son un mecanismo sólido para encontrar soluciones a los problemas.

Algunos han criticado que usted no le da demasiada importancia al contencioso de Gibraltar…

Yo le doy mucha importancia a Gibraltar. Ay a Gibraltar como lugar donde trabajan miles de españoles y donde hay una relación económica, social y humana que yo quiero preservar. Lo que no quiero es tomar iniciativas que puedan poner en peligro el futuro de esos ciudadanos que trabajan en el Peñón. Yo espero viajar al Campo de Gibraltar a la vuelta del verano.

¿La única salida para Gibraltar ante el Brexit es aceptar la cosoberanía?

La propuesta que pusimos sobre la mesa, ahí sigue. Vamos a intentar convencer a los gibraltareños de que es una vía que merece la pena ser explorada y que redundaría en beneficio de ellos también. Yo lo que no quiero es hacer peligrar el acuerdo Unión Europea-Reino Unido sometiéndolo a la necesidad de alterar el estatus de Gibraltar de manera simultánea. No voy a condicionar un acuerdo entre la UE y el Reino Unido a la recuperación de la soberanía de Gibraltar. Espero que eso venga con el tiempo y con la convicción de todos de que es beneficioso para unos y otros. Eso sí, no aceptamos que se tome ninguna decisión que socave nuestra propia reivindicación o que suponga el reconocimiento de una jurisdicción del Reino Unido sobre una parte del territorio que no hemos cedido en el Tratado de Utrecht.