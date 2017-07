«Necesitamos las nuevas fragatas F-110 como muy tarde en 2023 ó 2024»

Desde abril el almirante Teodoro López Calderón (Cartagena, 1954) lidera un equipo humano formado por 20.290 marinos y 111 buques. Es el jefe de Estado Mayor de la Armada, conocido en el argot militar como «el Ajema».

Militar de vocación, ingresó en la Armada en 1973. Entre sus empleos anteriores destaca el mando de una agrupación naval de la OTAN o su último destino como comandante del Mando de Operaciones desde donde coordinó, entre otras misiones, el despliegue de la nueva misión de adiestramiento del ejército iraquí contra Daesh.

Hoy, día de la Virgen del Carmen (patrona de todos los marinos y de la Armada Española) el almirante López Calderón preside junto al Rey y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, la jura de Bandera y la entrega de los reales despachos de los nuevos oficiales de la Armada Española. A ellos, un mensaje: «Son herederos de una institución protagonista de hechos tan trascendentes como el Descubrimiento de América, de logros científicos o la misma Batalla de Lepanto». Historia, tradición y tecnología siempre definieron a nuestros marinos.

Almirante, tras años de recortes, ¿cuál es el estado actual de la Armada Española?

Los recortes nos obligaron a concentrar el sostenimiento en aquellas unidades demandadas para las operaciones. Esto tuvo un impacto en aquellas unidades que no participaban y cuyo nivel de alistamiento se vio rebajado. También ha habido una importante reducción de personal. Además ho hubo renovación de unidades: en los últimos nueve años se han dado de baja 27 buques dándose de alta 7, de mayor valor militar porque están adaptados a los tiempos, pero se han perdido en el camino 20. Es necesaria planificar una renovación.

¿Cuál es la necesidad más apremiante para la Armada Española?

El personal: tenemos que tener claro qué personal necesitamos, tanto en cantidad como en calidad. Desde el punto de vista del material, la primera necesidad es las fragatas que den relevo a la clase Santa María (F-80), con más de 30 años de servicio y que a partir de 2019 o 2020 van a perder su valor militar. Es necesario tener un relevo con las nuevas F-110 como muy tarde para 2023 o 2024, para ello nos gustaría firmar la orden de ejecución el año próximo.

¿Qué nos puede contar del proyecto del submarino S-80? Se juega mucho en ese proyecto la Armada y Navantia...

El problema inicial de los pesos se ha resuelto. El submarino S-81 está en proceso de construcción, lo llamamos S-80 Plus porque hubo que alargarlo y darle un poco más de volumen. Ahora los problemas que existen son los que tiene cualquier programa de alto contenido tecnológico y creemos que la industria española los sacará adelante. Tenemos la esperanza de que el tercer submarino de la serie sea capaz de salir con un sistema de propulsión independiente del aire (AIP). Será un submarino puntero tecnológicamente en los años que salga adelante.

¿Qué calendario maneja?

Queremos que se entregue el primer submarino en 2022 para estar plenamente operativo en 2023.

La Armada Española sobrellevó con resignación la baja del portaaviones Príncipe de Asturias. ¿No había otra opción realmente?

No. El escenario económico lo impedía. Empleamos ese gasto en mantener otros buques.

Los aviones de combate Harrier de la Armada tienen una vida útil que se acerca a su fin. ¿Se puede permitir España prescindir del ala fija embarcada a bordo del Juan Carlos I?

Creemos que los Harrier podrán llegar hasta 2027. La fuerza aérea embarcada es una capacidad muy importante que tienen las Fuerzas Armadas españolas porque permite hacer la proyección sobre tierra en cualquier parte del mundo sin necesidad de otras bases o aeropuertos en el mundo. Además tiene una capacidad de disuasión muy importante. Deberán decidir si quieren mantener esa capacidad. La Armada cree que sí debe mantenerse porque una vez perdida vuelve a costar el mismo trabajo regenerarla en un futuro.

¿Es el avión F-35 de Lockheed Martin el único modelo posible?

En esta pregunta no hay mucho que pensar: es el único modelo existente. La cubierta de vuelo del Juan Carlos I solo permite aviones de toma vertical y despegue en corto como el F-35.

¿Hay contactos con Lockheed Martin, empresa fabricante del F-35? ¿De cuántas unidades hablaríamos?

Contacto formal con Lockheed Martin no hemos establecido porque estamos hablando de un asunto a muchos años vista. Habría que estudiarlo pero doce aviones mantendrían la capacidad actual.

De la nueva fase de los Buques de Acción Marítima (BAM) qué nos puede contar. ¿Cuándo entrarán en servicio las nuevas unidades?

Los BAM están siendo un éxito en la Operación Atalanta, con despliegues de entre 4 y 5 meses. Están dando el rendimiento que esperábamos a un coste mucho más bajo que el de una fragata. Ahora hay dos BAM más en construcción con mejoras en el radar Aegis, introducidas por Indra. Al tiempo que damos de baja otros patrulleros de altura, la aspiración es obtener una segunda serie: tres BAM más como patrulleros de altura y otro de intervención subacuática que sustituya al Neptuno.

Mosul ya no está en manos de Daesh... ¿El principio de la derrota total o intentarán golpear en Europa como venganza?

Realmente éste ya no es mi ámbito de responsabilidad, ya que como sabe hace tres meses que dejé de ser comandante del Mando de Operaciones. No obstante, mi opinión personal es que, efectivamente, la pérdida de Mosul supone un duro golpe para Daesh, y que a raíz de este hecho sus actividades futuras en Irak se parecerán más a las de un grupo terrorista cualquiera que a las de una fuerza que emplea tanto las técnicas terroristas como las de carácter militar convencional, como las que hemos conocido en el pasado. También creo posible que a raíz de esta nueva situación haya combatientes de Daesh que traten de regresar a sus países de origen y, entre los que lo consigan, haya quienes intenten llevar a cabo acciones terroristas en sus países de origen o acogida. Pero creo que este riesgo no es exclusivo de Europa, sino como hemos visto, es una situación que puede afectar a cualquier nación del mundo.

¿Está siendo efectiva la misión Sophia de la UE para acabar con las mafias de la inmigración ilegal?

Efectiva para acabar con las mafias no lo es ya que los buques no están autorizados a entrar en el mar territorial de Libia. No obstante, se está teniendo éxito y se está capturando a personas relacionadas con estas mafias de tráfico humano. Es cierto que tiene una actividad importante de salvamento de vidas humanas en la mar pero mientras no haya un Estado, capaz de controlar su territorio y sus mares, es difícil que se resuelva el problema de las mafias de personas en Libia.

¿La presencia de los buques de "rescate" genera un efecto llamada?

No creo que haya un efecto llamada: primero fueron las miles de personas ahogadas en el mar, lanzadas por las mafias, con independencia de si había buques o no esperándolos. Mientras Libia esté como esté, lo van a seguir haciendo.

La fragata F-105 Cristóbal Colón acaba de finalizar su misión en Australia. ¿Qué valoración hace

La valoración es muy favorable y para la Marina australiana incluso más favorable. Nos permitió desplegar a coste bajo un barco. También ha constituido un apoyo a la industria nacional.

Cierto, Navantia espera obtener un nuevo contrato para construir nueve fragatas a la Marina australiana… ¿Para ese tipo de misiones también está la Armada?

La Armada tiene como uno de sus cometidos el apoyo a la industria nacional, algo recogido en la Directiva de Defensa Nacional de 2012.

España se está mostrando muy activa en los despliegues de la OTAN. ¿En la Alianza el debate del 2 por ciento no es algo tramposo? Países como Grecia gastan más del 2 por ciento pero apenas aportan a las misiones...

No diría tramposo. Puede ser un gran criterio si es matizado. Pero evidentemente sí es un dato del esfuerzo medio que necesitaría la Alianza para ir asumiendo parte de la carga que ahora soporta EE.UU., que es el fondo de la cuestión. Luego hay países que gastan un porcentaje mayor al 2 por ciento pero que luego no lo ponen al servicio de la Alianza.

¿Le sorprende que no le haya preguntado aún por Cataluña? ¿A un militar se le debe y se le puede preguntar por ello?

Hombre, no me sorprende que no me pregunte porque, en efecto, lo de Cataluña es una cuestión político-legal y nosotros no tenemos nada que decir al respecto. En ese aspecto nada que comentar siquiera.