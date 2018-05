La mujer que quitó las cruces secesionistas en la playa catalana: «Los que callábamos, levantamos la cabeza» Maribel Llorens atiende a ABC y defiende un espacio público que no sea solo para el independentismo

Àlex Gubern

@alex_gubern Seguir Barcelona Actualizado: 24/05/2018 09:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más bien a su pesar, Maribel Llorens se ha convertido en un personaje público, un emblema de la oposición de parte de la ciudanía catalana a lo que consideran que es una apropiación, invasiva y abusiva, del espacio público por parte del independentismo.

La difusión viral de un vídeo en el que se veía el pasado domingo a Llorens tumbando las cruces amarillas que el soberanismo había plantado en la playa de Llafranc (Gerona) en protesta por el encarcelamiento de políticos secesionistas la ha señalado prácticamente como un símbolo, aunque ella insista en conversación con ABC en adoptar un perfil bajo tras ser objeto de atención mediática.

-¿Qué sucedió en el pasado fin de semana en Llafranc?

-Me salió el enfado de forma repentina cuando llegue a la playa y vi todo aquello lleno de cruces amarillas. Hasta un niño me preguntó si es que se había muerto alguien. Fue un sentimiento que me salió de dentro. Llevo veraneando más de 40 años en Llafranc, y entendí que con lo de las cruces en la playa habían llegado demasiado lejos. Cataluña es de todos, aunque hay quienes se esfuerzan en decirnos que es solo suya.

-En el vídeo aparece usted discutiendo con un hombre. ¿Le conocía?

-No, para nada. Creo que no son ni del pueblo. En Llafranc nos conocemos todos, y nunca ha habido problemas.

-¿Teme que la crispación política vaya a más?

-Pues no me gustaría, pero me temo que sí, me da miedo que se acaben produciendo peleas, enfrentamientos. En un lado creen que pueden hacer de todo, hasta convertir una playa en un cementerio, y en el otro lado gente que hasta ahora habíamos permanecido callados comenzamos a levantar la cabeza y a decir que ya basta. Que hasta aquí hemos llegado. Si todo el mundo baja la cabeza y se pone a tomar el sol como si nada pasase esto no acabará. Tenemos que convivir con educación, respetándonos. Llenar una playa de cruces no es normal.

-¿Cómo habría que manifestarse políticamente?

-Por supuesto que todo el mundo está en su derecho de llevar lazos, colgar banderas, hacer lo que consideren, pero sin avasallar... A mí no me molesta. Otra cosa, y en eso sí que no estoy de acuerdo, es en invadirlo todo, sembrar de cruces una playa, creerse que el pueblo es suyo... Imagina que yo hago lo contrario llenando la playa de banderas españolas. Primero que no lo haría, pero es que tampoco me dejarían. Imagínate.

-¿La Delegación del Gobierno en Cataluña ha pedido a los alcaldes que pongan límite?

-Tendría que estar prohibido. Hay que poner algún tipo de límite, porque si no una forma de protesta se acaba convirtiendo en una imposición al resto de ciudadanos. Ellos protestan porque hay políticos presos en la cárcel. Pueden protestar por ello, faltaría más, pero no nos pueden hacer responsables al resto. Los jueces hacen su trabajo.