La mujer de Puigdemont cobrará 6.000 euros al mes por un programa de televisión de dos horas

MIQUEL VERA

La esposa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont fichó por «La Xarxa» (XAL), la televisión de la Diputación de Barcelona, para presentar un programa de entrevistas de dos horas semanales por 6.000 euros al mes. El contrato -al que ha tenido acceso ABC- tiene fecha del 20 de diciembre del año pasado y hace referencia al espacio «Tea Time», que se emitirá en una cadena de titularidad pública que agrupa las televisiones locales de Cataluña.

El documento, firmado por la propia Marcela Topor y por el consejero delegado de la cadena, Francesc Pena i Carbó, establece que la esposa de Puigdemont cobrará ese sueldo prácticamente neto, ya que no deberá hacerse cargo de ningún aspecto técnico o de producción de su programa.

Según fuentes de la Diputación de Barcelona -presidida por la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, una importante dirigente del PDECat- este contrato «de cadena» es muy poco habitual en «La Xarxa». Asimismo, también contempla una remuneración muy superior a la que perciben el resto de presentadores y colaboradores de este canal minoritario.

Hasta junio de 2018

«Todos los gastos, retribuciones y costes de cualquier tipo que se deriven de la contratación de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para la realización del programa estarán a cuenta y cargo en exclusiva de la XAL», especifica el contrato, cuya remuneración avanzó «Libertad Digital». Paralelamente, el documento indica que el programa tendrá una periodicidad semanal y se emitirá hasta junio de 2018, sin embargo, dicho formato no se ha empezado a emitir aún.

El contrato también prevé que «Tea Time» se emita todos los sábados entre diciembre de 2017 y junio de 2018, de cuatro a seis de la tarde. De cumplirse el total del contrato, la esposa del expresidente cesado en octubre recibiría un total de 42.000 euros por siete meses haciendo dos horas de programa cada semana. El formato de entrevistas en inglés por el que se contrata a la mujer de Puigdemont se parece mucho al que encabezó hasta hace pocos meses en «El Punt Avui Televisió», otra cadena catalana impulsada por el diario del mismo nombre y en el que trabajó el expresidente autonómico en los años 80, que ahora está afectado por un Expediente de Regulación de Empleo.

Con este jugoso contrato, la antigua «primera dama» de la Generalitat sortea la crisis del medio en el que trabajaba, muy vinculado a la publicidad institucional del Gobierno catalán. No en vano, la publicidad pagada por Ejecutivo autonómico es una de las principales fuentes de ingresos de muchos medios catalanes alineados con la causa independentista.

«La explicación que nos dan para contratar a esta persona -Marcela Topor- es que sabe inglés y eso nos parece un despropósito. Que sepa inglés no es una respuesta convincente y seria. Ha sido un contrato hecho por encargo y no nos parece correcto por ser una persona con su connotación: ser la esposa del expresidente Puigdemont. Si ese no ha sido el motivo, lo han hecho muy mal», explica a ABC el portavoz del PP en la Diputación de Barcelona, Ramon Riera.

Desde el PP también señalan que han propuesto a la presidenta de la Diputación, que a la vez preside el Consejo de Administración de «La Xarxa», que «anule» el contrato y haga un concurso entre los profesionales del sector de carácter «abierto y participativo». «Es singular que se contrate directamente a una persona y no a una producción, es la primera vez que se hace y no nos parece adecuado», concluye el portavoz de los populares. Este diario se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con «La Xarxa» para conocer su versión sobre el «fichaje» de Topor, no obstante, al cierre de esta edición no habían dado todavía su versión.

La discreta «primera dama»

Al igual que su marido, Topor es periodista de profesión y ha trabajado en varios medios de la órbita de «El Punt Avui», como la revista en inglés «Catalonia Today» -que ahora es una sección en el «El Punt Avui»-, un medio impulsado por su marido y que ella llegó a dirigir. Asimismo, a pesar de ser la esposa de uno de los presidentes de la Generalitat más polémicos, Topor ha intentado mantenerse alejada de los focos y la opinión pública, y raramente «ejerció» su cargo como «primera dama».

Una de las pocas apariciones públicas que pusieron a la mujer de Puigdemont -quince años más joven que él- en el centro de la actualidad fue una entrevista con su amiga Pilar Rahola en TV3.

En ella explicó detalles de su vida personal, su infancia en Rumanía, sus aspiraciones profesionales, su relación con Puigdemont y su vida bajo el régimen de Ceausescu, que gobernó Rumania entre 1967 y 1989.