La mujer de BÃ¡rcenas: Â«Mi marido nunca me ha hablado de temas de trabajoÂ»

Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, ha negado este lunes en el juicio del caso Gürtel que conociera detalles sobre los negocios de su marido, el antiguo gerente y tesorero del Partido Popular. «Nunca ha hablado conmigo de temas de trabajo. Tenemos una vida personal llena y hablábamos de otras cosas», ha respondido a preguntas de su abogada, cuya estrategia ha sido tratar de desvincular a Iglesias de las actividades sospechosas de Luis Bárcenas.

Tras negarse a responder a las cuestiones de la fiscal Concepción Sabadell, Iglesias ha relatado que ella se encargaba de la «economía familiar», lo que incluía los gastos de la compra, de farmacia, de tintorería… Según su tesis, ella no participó en la gestión del patrimonio y elaboró siquiera sus propias declaraciones de la renta. La Fiscalía Anticorrupción tiene otra opinión, la considera cooperadora necesaria en algunos delitos de Bárcenas y pide para ella 24 años y un mes de prisión.

El Ministerio Pública basa su acusación en que Iglesias era titular de una cuenta bancaria en Suiza y en que trató de justificar un ingreso de 560.000 euros en una cuenta que disponía en Caja Madrid en 2006 como ganancias de la compraventa de cuadros con un documento falsificado. La mujer de Bárcenas ha asegurado hoy que no conocía que era titular de otra cuenta en Suiza y ha negado haberla gestionado. «No he hecho nunca ningún ingreso, no he autorizado ningún movimiento, no he dado ninguna orden y no me he reunido con ningún gestor», ha respondido.

Según su declaración, Iglesias se enteró a lo largo de la investigación judicial de dos de los elementos más mediáticos del caso Gürtel: de que su marido tenía cuentas bancarias en Suia y de que el Partido Popular manejaba una contabilidad B, como reconoció Bárcenas en su interrogatorio, en el que trató de justificar su fortuna oculta en Suiza con una serie de operaciones económicas, pero sin documentos.

Iglesias también ha explicado que los viajes que realizaba con Bárcenas los organizaba su marido, a quien le atraían mucho los preparativos del viaje. «Nunca me comentó que Correa nos los regalase. Los pagaba mi marido», ha señalado para añadir que ella conocía los viajes profesionales de Bárcenas, pero no sabía con quién se reunía. «Él no me comentaba nada de esas reuniones», ha zanjado.

La unión entre ambos ha vuelto a quedar patente. Si Bárcenas trató en su interrogatorio de salvar a Iglesias de un hipotético futuro en prisión, al desligarla de cualquier actividad sospechosa, Iglesias ha mantenido este lunes su confianza en él. «Todo lo que él hace me parece bien. Nunca he perdido la confianza en mi marido. No tengo ningún motivo», ha expresado en su declaración como acusada en el primer gran juicio contra la trama Gürtel, en la que Bárcenas fue una llave política decisiva para corromper las administraciones según Anticorrupción.