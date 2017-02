Muere la exconcejal de ERC que destapó el caso del 3 por ciento

La exconcejal del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), Montserrat Gassull, que destapó unas ilegalidades municipales que desembocaron en el trascendental caso del 3% de financiación irregular de Convergència, falleció ayer con 56 años víctima de un cáncer. El Ayuntamiento de la localidad anunció la noticia a través de su cuenta de Twitter. «Tristes por la muerte de Montserrat Gassull, concejala de Torredembarra del 2003 al 2015. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos», apuntaba el mensaje.

Gassull, que se definía como «madre, luchadora, exconcejala e independentista» en su cuenta de Twitter, estuvo vinculada a ERC entre 2003 y 2014 y formó parte del gobierno municipal, como concejal de Servicios y Obra Pública (de 2004 a 2008) y como edil de Turismo, Comercio y Promoción Económica (entre 2007 y 2008).

Su trayectoria quedó marcada en 2012 cuando denunció a la Guardia Civil unas supuestas comisiones ilegales en el Ayuntamiento, que tiempo más adelante acabarían derivando en la investigación sobre los pagos del 3% de empresas contratadas para realizar obras públicas de de los que, presuntamente, se benefició CDC.

Esta investigación, a escala municipal en un primer momento, dio un vuelco en 2014, cuando el juzgado de instrucción de El Vendrell decretó prisión provisional y sin fianza para el alcalde de Torredembarra, el convergente Daniel Massagué. Su arresto junto a otros seis concejales municipales dejó entrever que las irregularidades eran extramunicipales.

En ese momento, los republicanos le retiraron todo su apoyo y decidieron desvincularse del caso y ella siguió en el consistorio dentro del grupo de los ediles no adscritos. A pesar de la tensión en el seno del Ayuntamiento, Gassull no dudó en señalar a todos los concejales del municipio como conocedores de las irregularidades y denunció sentirse «sola y presionada». Poco después, en las municipales de 2015, se presentó como número uno con la formación «Compromís amb Torredembarra», que finalmente no consiguió representación municipal.

Paralelamente, el caso que ella destapó como una irregularidad municipal fue cogiendo más envergadura. Un año después de la detención de Massagué, llegaron los primeros operativos centrados en la familia Sumarroca -muy vinculada a los Pujol y a CDC- y poco después la trama ya salpicó a miembros del Govern. A día de hoy, el caso, rebautizado como «Operación Pika», está en fase de instrucción con ramificaciones que llegan a toda la dirección de Convergència.