Montoro adula al PNV, que votará hoy «sí» a la primera parte de los Presupuestos El proyecto entero aún puede caer si mañana el grupo vasco retirara su apoyo, pero el Gobierno lo descarta

Ana I. Sánchez

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha querido ser este martes especialmente galante con el PNV durante su intervención en el Pleno del Congreso para la defensa de los nuevos Presupuestos Generales. Las cuentas afrontan hoy la primera tanda de votaciones que debe superar para recibir la aprobación definitiva del Congreso de los Diputados ya que se votan sección a sección, con el PNV manteniendo su crítica retórica contra la aplicación y mantenimiento del artículo 155 en Cataluña, pero defendiendo también abiertamente los beneficios que las nuevas cuentas para los pensionistas de todo el país y para la agenda vasca en particular.

En este contexto, Montoro ha querido poner alfombra roja al grupo vasco del que ha destacado en el hemiciclo su responsabiliad al no pensar solo «en el territorio donde operan, sino en el conjunto del Estado», en alusión a la subida de generalizada de las pensiones pactada por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dentro de los nuevos Presupuestos.

Además, ha reconocido la dificultad política que entraña para algunos partidos dar su apoyo a estas cuentas y encomiando el sentido de Estado y la responsabilidad de sus aliados al hacer política por encima de las encuestas y las opiniones cambiantes. Una actitud muy distinta del fomento de «los riesgos y turbulencias» en que el ministro ve empeñadas a las demás fuerzas de la oposición: PSOE, Podemos y los independentistas catalanes.

Así, ha acabado dando por sentado el apoyo del PNV al agradecer a los mismos grupos que apoyaron las cuentas el año pasado -PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro, Coalición Canaria y Nueva Canarias- que vuelvan a hacer posible esta semana la aprobación de los nuevos Presupuestos. «Previsiblemente» ha matizado simplemente para no incomodar a su socio, destacando que el nuevo proyecto tiene «el ADN del acuerdo político y de la recuperación económica».

De hecho, no hay preocupación en el Gobierno ni el PP por la votación dado que el grupo vasco no les ha comunicado ningún cambio de posición en la votación. El PNV, de hecho, está ya preparado para votar este martes al mediodía a favor de los Presupuestos Generales del Estado en la tanda de votaciones de hoy aunque, como ya sucedió el año pasado, no ha solicitado de momento turno de intervención en el debate para defender sus enmiendas dado que han sido aprobadas por el Gobierno. Hoy recibirán luz verde los presupuestos de las secciones de Industria, Hacienda, Defensa, Fomento, Casa Real, Presidencia, Empleo y Seguridad Social, Interior y Sanidad.

El voto a favor que el grupo vasco llevará a cabo en la tanda de votaciones de este martes es necesario para que las nuevas cuentas se sigan debatiendo mañana y sean aprobadas. Si mañana el PNV retirara su apoyo, caería el Proyecto entero por lo que el voto a favor del grupo vasco hoy no asegura la aprobación de las cuentas aunque sí indica cuál es el camino que pretende seguir mañana, cuando se someterán a votación las secciones de Asuntos Exteriores, Justicia, Educación, Agricultura y Economía.