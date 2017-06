Montoro se abre a la rebaja de IRPF que le demanda Rivera: Â«Hacienda no ha dado un no rotundoÂ»

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se abre por primera vez a acometer una rebaja del IRPF ya en el año 2018. Ayer, Ciudadanos anunciaba que se levantaba de la mesa de negociación con el Gobierno para apoyar la senda de déficit y el techo de gasto porque no se le trasladaban garantías de cumplir con esta exigencia. Esta mañana, tras su reprobación en el Congreso de los Diputados, ha querido matizar que no dio «un no definitivo».

Montoro ha enmarcado el ultimátum de Ciudadanos en el fragor de las negociaciones -«escuchamos cosas distintas»- y ha asegurado que el compromiso de su departamento es «estudiar posibilidades y opciones y se lo vamos a presentar». Y ha trasladado un mensaje claro: «El Ministerio de Hacienda no ha dado un no rotundo».

Ha querido poner en valor Montoro que la ley de autónomos, una de las principales banderas de Ciudadanos, «ya es una rebaja fiscal». En cualquier caso el titular de Hacienda ha señalado que la prioridad es cuadrar las cuentas. «Es muy importante que España salga del procedimiento de déficit excesivo», por lo que ha planteado la necesidad de «hacer bien las propuestas para que todas las cifras encajen».