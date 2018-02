Montero defiende su «portavozas»: «La RAE tiene mucho que aprender y hacer por la igualdad» La portavoz de Podemos en el Congreso afirma que «las mujeres tienen que hacer un esfuerzo por desdoblar el lenguaje»

ALEXIS ROMERO

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido este jueves que el hecho de que el miércoles utilizara en una rueda de prensa «portavozas» para referirse a las mujeres que ejercen de portavoz no fue un error, sino que forma parte del uso que hace de la lengua inclusiva para «visibilizar a la mitad de la población».

A su juicio, el hecho de que esta palabra no tenga una acepción en femenino reconocida en la Real Academia de la Lengua Española (RAE) denota que esta institución «no es el mejor ejemplo y que tiene mucho que aprender y hacer por la igualdad» entre mujeres y hombres.

Montero ha explicado que en la institución la mayoría de los que toman decisiones son hombres y por eso «las mujeres tiene que hacer un esfuerzo para desdoblar el lenguaje y los políticos y políticas del siglo XXI tenemos que dar ejemplo». «Me disculpan si uso palabras que no estén aceptadas, pero el tiempo que esté aquí no quiero que nadie me pueda acusar de no haber luchado por la igualdad de mujeres y hombres».

Es habitual que la portavoz de Unidos Podemos en la Cámara baja utilice desdoble el lenguaje y utilice tanto el masculino para el femenino en la mayoría de los sustantivos. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido esta utilización del lenguaje por parte de Montero. «Lo que no se nombra no existe, es una de las máximas del feminismo», ha explicado.

Lastra ha recordado que ella también fue una de las defensoras del «miembros y miembras» de Bibiana Aído, exministra socialista durante el Gobierno de Zapatero. «El lenguaje avanza con la sociedad, y hay veces que la sociedad va por delante del lenguaje. Yo a mi portavoza la llamo portavoza», ha dicho refiriéndose a la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.