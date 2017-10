«Le Monde» acusa a TV3 de «bombardear con una propaganda independentista, simplista y mentirosa» El diario francés ha publicado este lunes un duro editorial en el que también ha criticado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por «situarse fuera de la legalidad»

ABC.ES

MADRID 23/10/2017 15:09h Actualizado: 23/10/2017 15:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras las reacciones sobre el proceso de aplicación del artículo 155 de la Constitución se multiplican, la gravísima situación que atraviesa Cataluña acapara la atención de la prensa internacional. Así ha sucedido este lunes con el diario francés «Le Monde», que en un duro editorial, titulado «En Cataluña, la política de lo peor», ha lamentado la grave crisis desatada por la Generalitat.

«España vive una tragedia», sentencia el diario en la primera línea de su editorial, para acto seguido depositar la reponsabilidad del desafío secesionista en el presidente de la Generalitat: «El jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, se ha situado fuera de la ley (...) A la cabeza de una mayoría independentista tambaleante, el señor Puigdemont cuenta con la radicalización de una parte de la opinión. Sabe bien que la administración directa de Cataluña por Madrid va a unir al bando independentista. Confía en los "atropellos", apuesta por el empobrecimiento», prosigue.

Las críticas no quedan ahí. «Le Monde» también cuestiona los resultados del referéndum celebrado el 1 de octubre —«Es ilegal, contrario a la Constitución de 1978 (...) poco fiable»—, añadiendo que Puigdemont ha perdido «el respeto por la democracia». Además, el editorial no duda en arremeter contra la televisión pública catalana,TV3, a la que acusa de «bombardear una propaganda independentista, simplista y mentirosa», recurriendo «a una retórica de victimización que quiere hacer creer, de forma grotesca, que Cataluña es víctima de un regreso de la dictadura franquista. No es el caso».

Lo cierto es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mostrado un firme apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante toda la crisis desatada desde Barcelona. Un ejemplo claro de ello se produjo en junio, cuando el mandatario afirmó: «Conozco un socio y un amigo, España, España toda entera».