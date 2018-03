Moncloa quiere celebrar el Debate sobre el estado de la Nación a finales de junio, con los PGE aprobados La previsión del PP es que el debate de totalidad de las cuentas tenga lugar a finales de abril, con el 155 retirado de Cataluña

Ana I. Sánchez

La celebración del Debate sobre el estado de la Nación tendrá que esperar hasta la última semana de junio. Ése es, al menos, el calendario que maneja Moncloa que, según fuentes del PP, quiere que el debate tenga lugar una vez que los Presupuestos Generales de este año hayan sido aprobados definitivamente por el Congreso.

Las nuevas cuentas serán presentadas el próximo martes 27 de marzo en un Consejo de Ministros de carácter extraordinario y serán remitidas a la Cámara Baja el martes 3 de abril. Fuentes del PP insisten en que el acuerdo político con el PNV está alcanzado y lo que resta es la negociación técnica entre ambas partes. Algo que comenzará a gestarse una vez que los Presupuestos sean aprobados en el Consejo de Ministros.

Una vez que las cuentas lleguen al Congreso, comenzarán las comaprecencias de los altos cargos en las respectivas comisiones para dar cuenta de las partidas de cada departamento, de manera que el debate de totalidad de los Presupuestos tendrá lugar a finales de abril.

Una fecha para la que el Gobierno cree que estará ya solucionada la crisis política de Cataluña, con un nuevo presidente o presidenta al frante de la Generalitat y la retirada del artículo 155 en Cataluña. El PNV estaría libre de todo escollo político para aprobar las cuentas. De hecho, esta mañana tanto el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, como el de PDECAT, Carles Campuzano, han apuntado a que en las próximas horas la situación política catalana se habrá desencallado.

Esta tarde, el Pleno del Congreso debatirá la proposición no de ley de Podemos para instar al Gobierno a que celebre el debate sobre el estado de la nación. Ciudadanos ha registrado una enmienda para que esta petición se enmarque en el próximo mes de abril y la formación morada ha anunciado que la va a aceptar lo que supone que muy probablemente será aprobada. La portavoz de Podemos, Irene Montero, ha recordado en tono muy crítico que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, «dijo con mucha contundencia ante nuestra propuesta de convocar un debate del estado de la Nación que ese debate se convocaría y que se celebraría antes de la primavera».

No obstante, la fijación de la fecha del debate sobre el Estado de la Nación es una atribución exclusiva del Gobierno y la aprobación de la PNL de Podemos no tendrá más consecuencias que aumentar la presión política de al oposición sobre el Gobierno ya que no es una iniciativa con recorrido legislativo. «Tal vez confundido por la nieve que está llegando a todos los puntos de España, la primavera ha llegado y el Gobierno no ha convocado un debate sobre el estado de la Nación. La única manera de que el Gobierno haga las cosas es cuando se les obliga, por eso insistiremos en ello en el Pleno», ha abundado Montero.