La Moncloa pide a los ministerios un plan para la intervenciÃ³n en CataluÃ±a

Comienza un fin de semana «de reflexión», antes de que el lunes, a las 10 de la mañana, cumpla el primero de los plazos que el Gobierno ha dado a Carles Puigdemont, para que aclare si hubo una declaración de independencia o no. En La Moncloa prefieren no adelantar acontecimientos, pero se toca la fibra más sensible de los independentistas, la económica, y ayer se lanzó una seria advertencia: la Generalitat está creando las condiciones para llevar a Cataluña a la recesión. Es un aviso a navegantes, quizás el último, antes de que el ultimátum dé paso a medidas nunca antes aplicadas para intervenir en la Comunidad Autónoma.

El Ejecutivo mira expectante a la Generalitat, pero no espera de brazos cruzados a que Puigdemont tome una decisión y quiere tener prevista la respuesta para actuar con celeridad si es necesario. Así, los ministerios ya están trabajando para detallar las posibles intervenciones que podrían acometerse en Cataluña si los independentistas no rectifican, según fuentes próximas al Gobierno consultadas por ABC.

Hay «una oportunidad»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, envió un aviso al líder independentista después del Consejo de Ministros:«Tiene una oportunidad para evitar las medidas del artículo 155». Para ello, bastará con que responda claramente que «no» existe una declaración de independencia.

Ninguna respuesta ambigua al requerimiento del Gobierno será válida. A Rajoy solo le valdrá el «no» a una pregunta «muy sencilla». Si este se produce, se abrirá una etapa de diálogo, que tendrá al Congreso de los Diputados como protagonista absoluto. Ahí podrá comparecer Puigdemont para exponer ante «todos» sus planes. Es decir, nada de diálogo bilateral con el Gobierno de la Nación. El diálogo se desarrollaría en el Parlamento, y en concreto en la Comisión territorial que ha impulsado el PSOE, con el visto bueno del PP, según confirmó la vicepresidenta.

Ese es el mejor escenario que se imagina el Gobierno en este momento. Pero si Puigdemont no reniega de la declaración de independencia, se pondrá en marcha «automáticamente» el segundo plazo previsto en el requerimiento que envió el presidente el miércoles pasado, y que acaba el jueves a las 10. Puigdemont tendrá tres días para revocar la declaración de independencia y restituir la ley y el orden constitucional. Si no lo hace, el Gobierno llevará al Senado las medidas excepcionales para restituir el interés general, al amparo del artículo 155.

El Gobierno tiene abierta la negociación con el PSOE y Ciudadanos sobre esas medidas, que se aprobarían con «inmediatez», e irían dirigidas a restablecer el orden constitucional vulnerado, mediante la intervención de determinadas competencias. De momento, La Moncloa ha pedido a todos los ministerios que detallen un plan sobre las posibles actuaciones concretas dentro de sus áreas.