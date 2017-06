«Irene María, puesta ahí por su novio, Pablo Manuel, que llama machista a una formación rival»

Madrid Guardado en: España 13/06/2017 10:40h

Actualizar

10.40 El periodista de ABC Víctor Ruíz de Almirón, en Twitter.

Montero podía haber hecho el mismo discurso habiendo terminado hace media hora. En tribuna parlamentaria, más no es mejor. #MociondeCensura — Almirón 🇪🇺 (@vic_almiron) 13 de junio de 2017

10.39 «Muy lejos ha ido Irene Montero al citar en relación con la corrupción, criminalizándolos de hecho, a una serie de familias españolas. Por el hecho de suponerlas no afectas a su causa. En la guerra a alguna de estas familias la diezmaron solo por su apellido». Por Hermann Tertsch.

10.37 «Cuando Irene Montero comenta que dejará un tema para más tarde, crece un rumor intenso en el Congreso. Lleva una hora y media y por sus palabras parece como si tuviera pilas de repuesto del conejito de Duracell». Por Marisa Gallero.

10.35 «Ahora toca la amnistía fiscal... beneficiosa para exdirigentes del PP entre otros miles de españoles. Y Montero habla de españoles "honrados"... pero no cita a ninguno de los dirigentes de Podemos con sospechosos "olvidos" fiscales y fraudes a la Seguridad Social o a la Universidad pública. Por cierto, hay errejonistas que parecen aplaudir por mero compromiso, como en una exhibición de chelo de cuarto B de primaria en el festival del colegio». Por Manuel Marín.

10.33 «Larga, vulgar y tramposa letanía comunista de Irene Montero que pretende forzar el contraste para que Pablo Iglesias parezca después un sesudo y sereno estadista. Un previsible latazo lleno de tópicos que además no funcionará». Por Hermann Tertsch.

10.30 «Montero está decidida a provocar una reacción de Cospedal, que ahora sí toma notas cada vez que es citada. Especialmente cuando Montero ha tildado de corrupto a su marido. En breve se conocerá la estrategia del Gobierno. Pero es dudoso que vaya a caer en la provocación. Personificar las réplicas concentra el objetivo y da bazas innecesarias a Podemos. Veremos si réplica o no algún ministro más allá de la vicepresidenta». Por Manuel Marín.

10.29 «Bienvenidos a Marte. El aborto es “un derecho reproductivo”, dice Irene. ¿Reproductivo?». Por Luis Ventoso.

10.28 «La nueva Clara Campoamor, pareja del líder supremo, que se arroga paradójicamente la representación de las mujeres». Por Mayte Alcaraz.

10.26 «La verdad es que dentro del género soflama demagógica Montero lo está haciendo bien, con convicción y energía. La corrupción del PP es ciertamente un filón, que, quiéranlo o no, seguirá poniéndolos colorados mientras no dejen paso en lo más alto a un equipo ajeno a la etapa donde ocurrió todo eso». Por Luis Ventoso.

10.24 «Cospedal levanta las manos cuando Montero mezcla el nombre de su marido, Ignacio López del Hierro, con otra empresa en la que no trabaja. Ya ni su bancada le aplaude». Por Marisa Gallero.

10.21 «Ensañamiento con las clases populares, robos a millones de personas, redes de corrupción cuasi familiar, destrozo y saqueo de las instituciones... Montero no sale de su círculo vicioso. Y lleva hora y diez solo con la corrupción...». Por Manuel Marín.

10.20 «"Para nosotros Cataluña nunca sido un problema para España". Qué callen Azaña y Ortega y Gasset. Ha hablado Irene Montero. Ay…». Por Luis Ventoso.

10.18 «A Irene Montero le da igual que el juez Eloy Velasco haya desimputado a la mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas, en el caso Acuamed. Para ella es culpable. Tiene tal lío para justificar la trama, esa que circula en autobús, que mezcla equivocadamente constructoras con empresarios en un cóctel en el que vale todo». Por Marisa Gallero.

10.16 El periodista de ABC Víctor Ruíz de Almirón, en Twitter.

Una hora de discurso ya de Montero. Por ahora monográfico sobre corrupción y último tramo para Cataluña. #MociondeCensura — Almirón 🇪🇺 (@vic_almiron) 13 de junio de 2017

10.14 «Rajoy se mesa la barba y pone los ojos en blanco cuando Montero le grita que gobierna como si España fuera un casino sin ley ni soberanía, una de las miles de frases inauditas pronunciadas por la portavoz de Podemos en la última hora. Los ministros toquetean sus móviles. La bancada del PP cumple órdenes de permanecer callada sin darse por aludida. Algunos diputados se marchan del hemiciclo en busca de un café. ¿Cuánto tiempo más puede estar hablando está mujer sin parar ni para tomar un sorbo de agua?». Por Curri Valenzuela.

10.12 «Desde la tribuna de prensa, se puede contemplar a Iñigo Méndez de Vigo con un libro abierto encima de su ordenador, a Iñigo de la Serna leyendo concienzudamente unos folios, al igual que Cristóbal Montoro. Zoido consulta su móvil, como Cospedal y Soraya, mientras que Dastis y Catalá miran su tablet y el presidente del Gobierno está como si no estuviera mientras Irene Montero lleva una hora hablando con tono alto y reiterando las mismas ideas». Por Marisa Gallero.

10.09 WhatsApp de un diputado a otro que me reenvía uno de ellos: "Hay discursos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación más vibrantes y divertidos que este". Por Manuel Marín.

10.04 «Irene María acaba de cantar el problema medular de Podemos: ante el separatismo están con los separatistas. ¡El tercer partido de España!«. Por Luis Ventoso.

10.02 «Ahora resulta que el PP tiene militantes y votantes buenos. Si Irene Montero ha otorgado el carné de hombres buenos a algunos del PP ¿qué hacemos con los insultos que les ha dedicado en estos años?». Por Mayte Alcaraz.

10.02 «Llamativo el silencio de Pedro Sánchez ante la moción de censura de Pablo Iglesias. Excepto por el mensaje retuiteado a su portavoz parlamentario, José Luis Abalos: "Estamos en contra del origen de la moción, a día de hoy no sabemos qué programa presentará Pablo Iglesias». Por Marisa Gallero.

10.00 «Ahora Montero lee artículos de la Constitución para reafirmar que estamos sometidos a leyes y al interés general. ¡¡Noticia!! Podemos ha dejado de ser antisistema y adora la Carta Magna que había que erradicar. Doctrina evolutiva. ¡Bienvenidos a la democracia real ya!». Por Manuel Marín.

9.58 «Pensar que esa mujer que lleva cerca de una hora dando gritos desde la tribuna sería vicepresidenta de un Gobierno de Podemos si su partido ganara la moción de censura pone los pelos de punta. Montero está fracasando si, como se supone, Pablo Iglesias pretende demostrar hoy que se merece gobernar». Por Curri Valenzuela.

9.56 «A veces el periodismo es cansado. Como este martes, desayunando con una moción de censura que no va a ningún sitio, un acto de propaganda ramplón por evidente, presentado por unas personas que están demostrando en los ayuntamientos su radical incompetencia, con una portavoz de solo 29 años (nacida 56 años después de la Guerra Civil) llamando franquista al partido que ha ganado tres veces seguidas las elecciones por libre voluntad de los españoles. Una portavoz, Irene María, puesta ahí por su novio, Pablo Manuel, que llama machista a una formación rival que cuenta con mujeres como presidentas del Congreso, vicepresidentas del Gobierno, ministras de Defensa, Trabajo, Agricultura… ¿Cuál es el sexo de Espinar, Iglesias, Echenique, Errejón… de todos los que de verdad mandan en Podemos?

Por supuesto que hay que denunciar la corrupción que atosiga y abochorna al PP y es sano para la democracia que se haga (la enunciación de los casos que ha hecho Montero es demoledora). Pero no convirtiendo esa crítica en una inhabilitación absoluta del partido rival en la que sale a relucir hasta la Guerra Civil de nuestros abuelos. Lo que subyace es, al final, la matriz totalitaria de Podemos, al que lo que de verdad gustaría es prohibir a todo partido a su derecha. La moción de censura, llamémosle así, ya ha dejado su guión, que cabe en un palillo: el PP es corrupto y franquista, tiene que irse (aunque sea el más votado), porque así lo decimos nosotros, que somos, por libre voluntad de los españoles, el tercer partido en votos.

Un Podemos que aspira a gobernar España —o eso dicen, aunque en realidad es un partido de pancarta— debe hacer algo más que denunciar la corrupción del PP, necesita un programa económico, ideas y capacidad de gestión. Nada de eso habrá hoy en "La Moción Pimpinela", donde Irene María y Pablo Manuel, denlo por seguro, no presentarán una sola idea económica cabal y sustentada con cifras. La crítica a la corrupción del PP, siempre necesaria en una democracia sana, no basta para sostener una alternativa de Gobierno adolescente, que no aborda los problemas de la vida real. Para estos chicos –ya no tan chicos—, que jamás han trabajado en una empresa, no existen los problemas de sostenibilidad de la banca, ni la lucha contra el terrorismo, ni el problema separatista, ni el marco de la Unión Europea y la gestión de sus fondos. Soflamas muchas, trabajo concreto, poco. Soluciones para las familias, las de verdad, cero». Por Luis Ventoso.

9.49 «Montero se erige en una suerte de fiscal exponiendo conclusiones en un juicio de corrupción y describiendo su trama y estructura. Pero ni un solo miembro del gobierno toma notas. Nadie se retuerce en el escaño. Caras de "a ver si termina el telonero y empieza el concierto, que para eso hemos pagado". Todo esto es relleno por más que Iglesias provoque los aplausos de su grupo de forma importada». Por Manuel Marín.

9.47 El periodista de ABC Víctor Ruíz de Almirón, en Twitter.

La bancada del PP ha aguantado media hora el ritmo. Toda la cámara está ya narcotizada por el discurso inicial de Montero. — Almirón 🇪🇺 (@vic_almiron) 13 de junio de 2017

9.45 «El lema de la moción de censura de Montero es el populista grito "que devuelvan lo robado", citando casos de corrupción, de ahora y de antes, como si fuera un potaje. Mientas, Mariano Rajoy mira al frente, a veces de soslayo y otras comenta alguna información que le muestra Soraya Sáenz de Santamaría en el móvil». Por Marisa Gallero.

9.39 «A Irene Montero se le ha escapado cuál es una de las ventajas de la moción de censura. No es ganarla, sino tener tiempo ilimitado para hablar de la corrupción del Partido Popular en la tribuna del Congreso». Por Marisa Gallero.

9.37 «Cuando Irene Montero sube el tono y los decibelios parece que va a preguntar a Rajoy si ordenó el código rojo». Por Rosa Belmonte.

9.35 «Ni Tardá aplaude a Montero. "No es esto, no es esto", que decía el clásico». Por Manuel Marín.

9.33 «Irene Montero juega con la fecha de la moción censura, un martes 13, con la coincidencia del número de la sede del Partido Popular, Génova 13, para atacar con un discurso indignado, sin un segundo de tregua como si fuera a quedarse sin aire, a Mariano Rajoy. Dice Montero que Génova 13 es el símbolo de las reformas pagadas en negro, de los ordenadores destruidos a martillazos de Bárcenas y que la Policía estuvo 13 horas+1 registrando la sede». Por Marisa Gallero.

9.31 «Llegan el trazo grueso y el chiste fácil. El PP tiene caradura a la hora de desmarcarse de su propia corrupcion y es una organización criminal tipo "El Padrino". Y el chiste: es lógico que la moción sea en martes 13 porque el origen de ella está en la corrupción de Génova 13. Ni los bancos de Podemos han esbozado una sonrisa. Montero se ve cómoda, pero ni una sola novedad. Previsibilidad y aplausos forzados». Por Manuel Marín.

9.29 «Citar a Valle, a Celaya, a Clara Campoamor, a Rosa Parks, a "Los Soprano" o "El Padrino" y que la mención más contundente sea la de la hija de Fabra». Por Rosa Belmonte.

9.27 «El tocho de folios augura tres horas de discurso. ¡Aló Irene!». Por Mayte Alcaraz.

9.25 «Irene Montero hace acopio de todos los eslóganes del 15-M. ¿Pero la ciudadanía y la gente no vota al PP también? ¿O son alienígenas? Y por cierto, lo de convertir a España en una colonia de Alemania se lo ha robado Montero a Le Pen». Por Mayte Alcaraz.

9.23 «"Su tiempo se ha ha acabado" espeta Podemos a Rajoy. De Unidos y Alberto Garzon... ni rastro. Pero solo con los votos de Bildu, ERC y Compromis, el tiempo de Rajoy no se acabará de momento. Una suma bastante simple. Hay que agradecer al menos a Montero que esté sobreactuando lo justito... y en los tiempos que corren es digno de mención». Por Manuel Marín.

9.20 Montería recurre pronto al discurso entre ricos y pobres, buenos y malos, corruptos y divinos, derecha decadente e izquierda de esperanza. Primeras confidencias entre escaños del PP, y del PSOE, sobre la endeblez de Montero en sus primeros minutos». Por Manuel Marín.

9.17 «A las nueve y diez ya ha salido Franco». Por Rosa Belmonte.

9.15 «Martes 13. Con temperaturas infernales. Moción de censura tipo empanadilla de Móstoles, como si el Congreso fuera un sketch, una parodia de sí mismo. Mariano Rajoy buscará no bajar por ninguna de las cornisas de la montaña del Purgatorio de Dante, ante la verborrea de la pareja de Podemos: la combativa Irene Montero y el arrogante Pablo Iglesias». Por Marisa Gallero.

9.13 «Montero acusa a Rajoy de tener ojos cansados y estrabicos con la realidad. Machista, elitista, especulador, servil... ¡¡Montero no ha tardado ni un minuto en gritar!!». Por Manuel Marín.

9.11 Soraya Sáenz de Sanmaria entra en el Congreso cargada con una pesada cartera, pero sin decir palabra. Los ministros van llegando, cada uno con su carpeta llena de papeles. Cristóbal Montoro lo hace con las manos libres. «Lo tengo todo en la cabeza», se explica. María Dolores de Cospedal confiesa a ABC: «Rajoy hablará, pero por encima del jaleo». Pablo Casado se teme lo peor: «Pablo Iglesias pretende hablar un mínimo de dos horas. O más, como Fidel Castro». Por Curri Valenzuela.

9.05 «Moción con resultado fallido conocido de antemano, y en martes y 13. A Pablo Iglesias no le acompañan ni Carmena, ni Colau, ni Oltra. Preludio de un chasco circense», sentencia Manuel Marín.

9.00 El pleno del Congreso debate desde las 9.00 horas la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy en la que defenderá su programa de gobierno el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con la certeza de que la iniciativa no saldrá adelante.