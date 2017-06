La moción de censura de Podemos, el debate más largo en treinta años

El Congreso ha abierto sus puertas a las siete de la mañana para empezar a acoger a los periodistas que seguirán desde el Palacio el desarrollo de la moción de censura de Podemos. Una iniciativa que ha despertado menor interés entre la prensa nacional e internacional que los últimos debates de investidura, pese a que en España solo se han celebrado dos mociones de censura y la última tuvo lugar en 1987.

El debate que tendrá lugar esta mañana será así el más largo que se celebra en el Congreso desde hace treinta años ya que al menos tres de los oradores contarán con tiempo ilimitado de intervención: el Gobierno, el candidato Pablo Iglesias y la portavoz de Podemos, Irene Montero, como presentadora de la moción. Es completamente imposible determinar la duración del debate al que seguirá una votación por llamamiento. Solo se sabe que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tiene previsto ser muy estricta con el cumplimiento de los tiempos de intervención de los grupos parlamentarios, ya que lo tienen tasado, treinta minutos para su primera exposición y otros diez minutos para realizar una réplica. La presidenta del Congreso no tiene especial interés en acortar el debate una vez que el acto de conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, previsto inicialmente para este jueves, ha sido movido al día 28 de este mes, pero tampoco quiere que los grupos se excedan del tiempo tasado y el debate más de lo que requieran los protagonistas: Iglesias y el Gobierno. Tampoco es de esperar que Pastor permita que el debate se extienda hasta la madrugada de alguno de los días como sucedió en 1980.

Precedentes

Y es que las anteriores mociones de censura se extendieron durante tres días aunque no completos. La moción de censura presentada por el exsecretario general del PSOE, Felipe González, en 1980 contra el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, comenzó el 28 de mayo a las 16,45 horas mientras que la impulsada por el expresidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, en 1987 arrancó el 26 de marzo a las 10,05 horas de la mañana. Como muestra de que la duración de este tipo de debates es imprevisible sirva la experiencia de la primera moción de censura, prevista inicialmente con una duración de dos días con votación al final de la segunda jornada, a las 21,00 horas. Sin embargo, se extendió durante unas diecinueve horas que obligaron a alargar hasta en dos ocasiones la hora prevista para la votación. En la segunda jornada continuó hasta la 1,40 de la madrugada, momento en que se levantó la sesión sin que los grupos hubieran concluido. Ese mismo día pero a las 15,55 de la tarde se retomó la sesión y la votación no se convocó hasta las 19,45 de la tarde, durando otros cuarenta minutos más. Probablemente, podría haberse concentrado en dos días de haber arrancado en la mañana del primer día, como ha decidido convocarla ahora Pastor. La segunda moción de censura fue más breve. El debate tuvo una duración total de once horas con quince minutos con una votación de dos horas y veinticinco minutos. Quedó la tarde de la segunda jornada libre y se llevó la votación al día 30, en una tercera jornada, para separarla del debate. De haberse convocado a continuación, la iniciativa habría quedado resuelta en dos días.