09:11 Rivera: «Ustedes no han conseguido nada en seis meses. Si no negocias, no consigues nada. Tienen que ser más humildes para llegar a acuerdos».

09:08 Rivera: «Tiene que estar usted en la oposición porque no ha ganado. Es el candidato peor valorado por los españoles, no genera consenso. Se presenta en esta Cámara con ERC y Bildu como socios, sin programa. Los que le acompañaban en las investiduras ya no están a su lado en los escaños. Las crisis de su partido no tenemos que pagarlas todos los españoles».

09:06 Rivera: «En las segundas elecciones le saló el tiro por la culata porque ni superó al PSOE y el PP obtuvo más escaños. Usted se puede inventar un relato pero la realidad es así de cruda. Gracias a Podemos, Rajoy incrementó sus escaños, revalidó la victoria. Cuando un partido gana dos veces las elecciones aunque no nos guste, cuando un país está bloqueado, si uno quiere a su país, debe permitir que el país se ponga en marcha. Usted prefiere que el país vaya a peor para que ustedes asalten los cielos».

09:03 Rivera: «Lo mejor está por llegar, no de la mano de Podemos. No confío en el conformismo como solución. El 20-D hubo elecciones, Rajoy perdió más de ⅓ de los votos, y le dijo que no al Rey. El candidato con la lista más votada pasó turno, y el PSOE y Cs intentamos sacar a España de la encrucijada. Nadie más que usted es responsable de que Rajoy sea presidente. Si Podemos no existiera, a lo mejor no sería presidente».

09:00 Ana Pastor ya ha citado a Albert Rivera para que empiece su intervención.

08:55 Ya están los diputados en el Congreso listos para que dé comienzo la segunda sesión de esta moción de censura. Será Ciudadanos quien empiece con las intervenciones, de la mano de su líder Albert Rivera.

Hace un día precioso para demostrar que ya existe una mayoría alternativa que hoy no se posicionará con Mariano Rajoy. — PODEMOS (@ahorapodemos) 14 de junio de 2017

08:26 Una vez debatida la moción, se procederá a su votación, que será pública y por llamamiento, es decir, cada diputado deberá anunciar de viva voz el sentido de su voto. Para que ésta salga adelante, Unidos Podemos y su candidato, Pablo Iglesias, necesitan 176 votos, algo que parece no podrán lograr ya que tan solo su propio grupo, Compromís, ERC y Bildu votarán a favor.

08:23 El duelo que se abrió entre ambos hizo que el debate se extendiera hasta poco antes de las cinco de la tarde, cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, decidió suspender durante una hora la sesión para dar una pausa para comer, tras casi ocho horas de debate. A las seis de la tarde, se retomó la discusión de la moción de censura con las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, que tomaron la palabra de menor a mayor, es decir, abrieron fuego los partidos del Grupo Mixto, a los que siguieron los portavoces del PNV, Aitor Esteban, y ERC, Joan Tardà. El resto de grupos, esto es, Ciudadanos, Unidos Podemos, el PSOE y el PP, se reservan para este miércoles, cuando se reanudará la sesión plenaria a las nueve de la mañana con la intervención del presidente de la formación naranja, Albert Rivera; los portavoces de En Común (Xavier Domènech), IU (Alberto Garzón) y En Marea (Antón Gómez-Reino); el del PSOE (José Luis Ábalos); y del PP (Rafael Hernando).

08:22 El debate arrancó este martes a las nueve de la mañana, con la intervención de la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, que pronunció un discurso de unas dos horas, que fue replicado por el jefe del Ejecutivo, lo que abrió un turno de réplica y de dúplica que provocó que el rifirrafe durara una hora y media más. A continuación, tomó la palabra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que protagonizó una extensa intervención, de casi tres horas, que también en su caso ha recibido respuesta por parte de Rajoy.

08:19 La primera jornada de la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy finalizó a las nueve y veinte de la noche de este martes, después de más de 11 horas de debate, la mayoría de las cuales las consumieron los discursos de los líderes de Unidos Podemos, Irene Montero y Pablo Iglesias, y sus respectivos duelos con el presidente del Gobierno. Por tanto, este miércoles se reanudará la sesión con Ciudadanos, Unidos Podemos, PSOE y PP, tras lo que se producirá la votación de la iniciativa.

08:16 El Pleno del Congreso de los Diputados se reanudará hoy a partir de las 09:00 tras la primera jornada de la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy.