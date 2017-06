El misterio de la carta perdida de Carles Puigdemont a Ana Pastor

El Congreso no tiene constancia de que la carta remitida por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la presidenta, Ana Pastor, para solicitar un debate sobre el referéndum, haya entrado en el registro de la Cámara Baja. Así lo aseguran fuentes de la Presidencia del Congreso, que confirman que hasta el momento Pastor no ha recibido la carta enviada Puigdemont y que, por tanto, no conocen aún su contenido ni pueden pronunciarse sobre la propuesta.

Puigdemont envió el pasado día 16 dicha carta a Ana Pastor, en la que solicita celebrar un «debate» en el Congreso sobre el referéndum que quiere convocar para el 1 de octubre.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reprochado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que aún no haya reaccionado a la carta y que haya sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que se haya pronunciado.

Campuzano, en declaraciones en el Congreso, ha asegurado que la carta salió «físicamente» el viernes desde Barcelona y que, además, se envió por correo electrónico a la Presidencia de la Cámara, por lo que considera sorprendente que no haya entrado en el registro del Congreso, como han asegurado.

En este sentido, ha bromeado: «En España hay un problema gravísimo de correos, ya sucedió con el comunicado del Tribunal Supremo sobre la sentencia de Francesc Homs que parecía que la carta llegaba a caballo desde 500 metros».

Para Campuzano, lo relevante en este asunto es que Puigdemont se ha mostrado dispuesto a acudir al Congreso a dar explicaciones y que la Presidencia debe encontrar el formato que le permita hacer ese «ejercicio de diálogo, de explicarse y de escuchar».

«Revisen la badeja de entrada»

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha cuestionado este martes que el Congreso no haya recibido la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, para explicar el referéndum del 1 de octubre.

«Revisen la bandeja de entrada y el correo que se recibe», les ha pedido en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, tras asegurar que es sorprendente que se envíe una carta a Pastor y sea el Gobierno central el que responda mediante un comunicado.

«Es una curiosa manera de respetar la separación de poderes, entre el poder ejecutivo y el legislativo», ha criticado Munté, que espera que Pastor sea la persona que finalmente responda a la petición de Puigdemont.

Según Munté, el Govern acumula negativas del Ejecutivo central «hasta a la hora de explicarse» después de que el presidente catalán se ofreciera a ir a la Cámara lo más pronto posible para participar en un debate sobre el referéndum.

«Me parece importante que todos los diputados del Congreso puedan escuchar, en tanto que máximo responsable institucional de Catalunya, las razones por las cuales hemos llegado hasta aquí», expuso en la misiva.