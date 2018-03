El Ministerio de Economía puede esperar

Curri Valenzuela

Se supone que esta semana Mariano Rajoy nombrará al nuevo ministro de Economía. Lo dijo el propio presidente en público hace uno días, y él es un hombre de palabra. Así que lo normal es que el anuncio del sustituto de Luis de Guindos se produzca mañana jueves para que el viernes prometa o jure su cargo ante el Rey a primera hora, antes de que se reúna el Consejo tras el cual se hará la foto actualizada del Gobierno al completo en la puerta del edificio de La Moncloa.

O no. Las pocas ganas que tiene el presidente de hacer cambios a su alrededor quedaron en evidencia el otro día cuando un reducido grupo de ministros que le acompañaban a un acto le preguntaron por la fecha del relevo de Guindos. «No tiene que tomar posesión hasta el 22 de marzo», les respondió.

En otro país las clases políticas y mediáticas estarían alteradas ante el nombramiento inminente o incluso simplemente próximo de un cargo tan importante del Gobierno. En la España de Rajoy, no. Por un lado, porque el presidente es un hombre que se toma con mucha calma y mucho sigilo el momento de tomar una decisión de primer orden. «Son los tiempos de Rajoy», dicen los suyos, que así se consuelan de la desesperación que frecuentemente les produce la lentitud de esos tiempos.

En cuanto al hermetismo, está asegurado. No solo no tiene cuaderno azul, como el de Aznar, sino que parece ser de esas personas para las que la mejor manera de guardar algo en secreto es no hacerlo. En este caso es posible que a día de hoy el hombre o mujer al que va a nombrar ministro de Economía aún no lo sepa.

Por otra parte, con sus funciones actuales el ministro de Economía tiene un cargo más representativo que poderoso. Su titular no solo no ostenta una vicepresidencia, sino que no preside la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, algo que ha venido ejerciendo el propio Rajoy para mantener el equilibro, a veces difícil, entre Guindos y Cristóbal Montoro. Por lo que no es de extrañar que al presidente le duela tener que desprenderse de quien se va al Banco Central Europeo y que acabe nombrando a alguien –Alberto Nadal, Eva Valle, Emma Navarro- que sepa, como ha hecho Guindos, hacer un buen papel en el extranjero para explicar lo que su colega de Hacienda decide en España.