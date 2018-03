Millo lleva a la Fiscalía a la alcaldesa de Gerona por «actos vandálicos» en la Subdelegación Ha asegurado que la alcaldesa estaba cuando se produjeron los altercados del domingo y que ella acudió para comprobar «que efectivamente se estaban haciendo»

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha acusado este miércoles a la alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, de incitar los actos vandálicos ante la Subdelegación provincial tras hacer un «llamamiento claro y concreto a la revolución y movilización de la gente", y lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.

En rueda de prensa en la Subdelegación, ha dicho que la consecuencia fue que el domingo se congregó un grupo de personas de movimientos independentistas revolucionarios que atacaron la sede de la Subdelegación con pintura y consignas, y se hizo un ultraje a las banderas española y europea, «con el ánimo de la alcaldesa de Gerona y en su presencia».

Millo, que ha ido a Gerona a conocer de primera mano los hechos, ha lamentado que Madrenas, en unas declaraciones del viernes en una concentración ante la Subdelegación encima de una tarima instalada por el consistorio, hizo «un ataque contra el estado de derecho, la democracia, el Gobierno de España y la independencia del poder judicial».

Ha asegurado que la alcaldesa estaba cuando se produjeron los altercados del domingo y que ella acudió para comprobar «que efectivamente se estaban haciendo y se estaba haciendo esta actividad claramente ilegal», además de explicar que la Guardia Civil ha abierto diligencias.

Para Millo, Madrenas mostró una actitud «intolerante e intransigente» hacia el estado de derecho y la democracia, el cumplimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales.

El delegado ha lamentado que esta actitud «forma parte de una realidad inédita» ya que no hay ningún lugar de la Europa democrática en el que un representante político municipal elegido por la ciudadanía se dedique a insultar, calumniar y saltarse las leyes, en sus palabras.

Unas 50 personas no son Gerona

«Esta actitud insólita no representa para nada lo que es Gerona. Gerona no es esto, los gerundenses no son estas 50 personas que hicieron actos vandálicos», ha lamentado.

Para él, es del todo reprobable que la alcaldesa, «en lugar de defender el interés general y el bien común del conjunto de gerundeses, solo represente a una parte y lo haga de esta manera partidista, sectaria, intolerante, intransigente animando a la revolución».

Govern «efectivo y no simbólico»

El delegado también se ha referido al presidente del Parlament, Enric Millo, para avisarles de que «está sobrepasando sus funciones, no atiende a sus obligaciones y le está dando la espalda a más de la mitad de los catalanes».

Enric Millo le ha acusado de convocar un pleno en que «se hacen proclamas políticas que no resuelven el problema» en Catalunya.

También ha urgido a formar un Govern efectivo y no simbólico, y ha advertido de que «quien no tiene lealtad institucional va en contra de la democracia» porque la democracia funciona cumpliendo las leyes democráticas vigentes.