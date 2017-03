Mensajes, transferencias y famosos: asÃ­ estafaba Paco Sanz, el Â«enfermoÂ» de los 2.000 tumores

«Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran», proclamaba Paco Sanz en su cuenta de Facebook, antes de hacer un desesperado llamamiento: «Hago todo lo posible por salvar mi vida y la única opción experimental está en Estados Unidos».

Este valenciano de 46 años llevaba tiempo pidiendo dinero para tratar su enfermedad, el conocido como síndrome de Cowden, que le provocaba 2.000 tumores, según aseguraba: «Solo pido que, por favor, entre todos me ayudéis, que me ayudéis a mí y a muchísimas otras personas a seguir teniendo esperanza. La vida es maravillosa... Pero la mía no puede llamarse vida», expresaba. Su caso alcanzó una gran difusión en las redes sociales y los medios de comunicación a partir de 2011, e, incluso, consiguió el apoyo de una gran cantidad de famosos, como Álvaro Negredo, Santi Rodríguez, Javier Cárdenas, José Mota, Risto Mejide, Dani Mateo, Santiago Segura, Juan Ramón Lucas, Pedro García Aguado o el youtuber Auron Play.

[Santi Rodríguez: «Me siento engañado y cabreado a la vez»]

Todo ello hasta que este miércoles se ha conocido su detención —junto a la de sus padres— por parte de la Policía Nacional en la localidad valenciana de Pobla de Vallbona. Se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida.

100.000 euros

Pero, ¿cómo actuaba Paco Sanz para recaudar dinero, asegurando que no quería «lujos» y que «con un euro (me) regalarás un segundo de vida»? ¿Cuál era el modus operandi de este hombre que exageró la gravedad de su enfermedad para conseguir una cantidad cercana a los 100.000 euros?

El programa de Antena 3 «Espejo Público» lo desveló este miércoles en exclusiva. «Vamos a sacarle los colores a un nuevo personaje muy parecido al padre de Nadia», adelantaba la presentadora, Susanna Griso, sobre unas investigaciones que, según la Policía Nacional, se iniciaron en la Comisaría de Puente de Vallecas de Madrid.

Paco Sanz exageraba su enfermedad para conseguir dinero con el que poder viajar a Estados Unidos, el único país que, según él, tenía tratamiento para su síndrome de Cowden. El España aseguraba que no lo había. «Paco Sanz no se está muriendo y su enfermedad sí tiene tratamiento en nuestro país», declararon varios especialistas contactados por el programa. En 2011 ya explicaba, incluso, que había decidido marcharse allí para participar en un ensayo clínico con rapamicina, para el que pedía la ayuda económica. Y aludía que no tenía nada de dinero, porque había tenido que vender su casa.

Una web muy lucrativa

Por su web debió entrarle buena parte de esos 100.000 euros. En www.ayudapacosanz.com, aún activa a pesar de la detención, puede encontrarse la pestaña de «Haz un donativo», junto a una ingente cantidad de galerías de fotografías, su propia biografía y una explicación sobre el síndrome de Cowden, que él denomina «la enfermedad que me está matando».

En el apartado de donativos –«si has llegado hasta aquí es porque, quizá, quieres echarme una mano. Antes de nada: muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad»–, Paco Sanz ofrece tres opciones: a través de PayPal, de Western Union o mediante una transferencia bancaria a una cuenta de La Caixa. Un poco más abajo, la web ofrece la posibilidad de enviar un sms al 25600 con el texto «Paco», con un «coste máximo 1,45 euros».

«¿Sabías que por ayudar con un donativo desgravas a Hacienda el año que viene? ¡Ayúdanos, todos ganamos!», anima la web www.ayudapacosanz.com, antes de añadir: «Gracias a personas como tú, voy a poder seguir con el tratamiento, quizá curarme o incluso puede que se encuentre una cura que pueda ayudar a otros animando a los usuarios. Sin ti no hubiera sido posible».

Asimismo, la Asociación Paco Sanz para la Investigación del Síndrome de Cowden ofrecía a colegios, colectivos de empresas, hospitales o cualquier grupo de personas que lo solicitaran, charlas sobre superación.