Méndez de Vigo: «Lanzar mensajes populistas sobre pensiones es mala política» Hacienda «estudia» una posible subida, pero hay que «cuadrar las cuentas»

J. F.-m. M. C.

-¿La rebelión de pensionistas puede desestabilizar la legislatura?

-Desde que está este Gobierno las pensiones se han pagado y se van a seguir pagando. Es lo que me parece más importante, porque no estaba nada claro en el año 2011. Cualquier pensionista en España tiene la garantía de que con el Gobierno del PP las pensiones se cobrarán.

-Pero muchos pensionistas salen a la calle porque una subida del 0,25 les parece muy poco cuando ya hemos salido de la crisis.

-Es verdad que hemos salido de la crisis. Pero también es verdad que el número de pensiones ha crecido muchísimo. En este momento hay 9,5 millones de pensionistas, la pensión media ha aumentado, estamos hablando de 1.074 euros. Los mensajes populistas de vamos a subir tanto las pensiones deben decir cómo se paga luego eso. Nosotros, que somos un Gobierno que actúa con seriedad, creemos que lanzar proclamas que al final no se traducen en realidades es una mala política.

-¿Están siendo utilizados los pensionistas?

-Es muy fácil predicar, pero dar trigo es mucho más complicado. Nosotros preferimos dar trigo, porque come todo el mundo, seguro. De las prédicas no estoy seguro que todos coman. Y tenemos un antecedente. El mismo señor Sánchez que hace poco votaba a favor de la congelación de las pensiones, lo que era contrario al Pacto de Toledo, ahora está pidiendo que aumenten.

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo -IGNACIO GIL

-Por cierto, el PSOE de Sánchez ha recuperado en la oposición otra bandera, la del Valle de los Caídos para exhumar los restos de Franco. ¿Qué le parece?

-El PSOE ha gobernado España durante 23 años. Si tanto les importaba podían haberlo hecho hace años. Creo que son cosas que utilizan cuando están en la oposición, que luego se contradicen con su acción cuando están en el Gobierno.

-Volvamos a las pensiones. Rajoy ha anunciado un Pleno monográfico. ¿Anunciará una subida?

-El ministro Montoro es el que tiene que cuadrar las cuentas y es muy difícil, porque hay que respetar la senda económica acordada con Bruselas. En este momento está estudiando estas cuestiones y estoy seguro que un Pleno contribuirá a clarificar las cosas. Pero insisto, habíamos llegado a un acuerdo político importante, el Pacto de Toledo, para no utilizar las pensiones como un boomerang político, y creo que deberíamos seguir así, porque si no podemos crear expectativas que luego no se cumple en la realidad?

-¿Usted es optimista sobre un acuerdo en el Pacto de Toledo?.

-El sentido común te obliga a llegar a un acuerdo. Hay que discutir estas cosas con tranquilidad, y enviando un mensaje de serenidad y responsabilidad a la ciudadanía

-¿La corrupción sigue siendo el talón de Aquiles para el PP y el Gobierno? ABC ha publicado esta semana un pago anotado por Granados correspondiente a 2014. Es decir, antes de ayer.

-La corrupción es un mal que tienen las democracias y que ha tenido la democracia española. La corrupción nos deprime, nos desalienta y nos confunde a todos, porque son conductas que no esperábamos muchas veces de personas que conocíamos, y que nos dejan totalmente sorprendidos. La corrupción es algo que toda democracia debe desterrar, lo estamos haciendo a través de medidas legislativas, y eso también tiende a influir en las conductas de todos.