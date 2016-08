Los mejores memes de la segunda sesión de investidura de Mariano Rajoy

Tras la intervención del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, toman hoy la palabra el resto de portavoces parlamentarios antes de proceder a la primera votación y los internautas vuelven a colapsar Twitter para seguir esta segunda sesión con un toque de humor.

Bajo el hashtag #investiduraRajoy, que hoy vuelve a ser «Trending Topic», los twitteros se ceban con bromas en forma de memes y chistes contra cualquiera que se encuentre entre los escaños que forman el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

"Ya he entendido todas las partes del no, no y no"@marianorajoy 'El Grande'#InvestiduraRajoypic.twitter.com/uH7d9oaZ2f