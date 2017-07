El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha pronunciado este jueves en Santander sobre el próximo nombramiento del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que ayer el Consejo Fiscal apoyara de forma mayoritaria su designación entre los siete candidatos que se habían postulado al cargo.

«Sobre todo destaco su seriedad y su profesionalidad. Y luego su experiencia. Creo que es un hombre de perfil estrictamente técnico y un buen fiscal», dijo Maza sobre Luzón antes de participar en un seminario sobre el Tribunal de Cuentas organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). «Creo que va a mantener la estupenda imagen de la Fiscalía Anticorrupción», agregó.

Luzón, actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, llega para hacerse cargo del órgano tras la dimisión el pasado 1 de junio de su antecesor, Manuel Moix, después de 87 días al frente de esa Fiscalía Especial, y cuya salida estuvo en parte motivada por ser titular en un 25 por ciento de la empresa panameña Duchesse Financial Overseas. No obstante, su nombramiento estuvo rodeado de polémica desde el primer momento al aparecer su nombre en las conversaciones intervenidas al expresidente madrileño Ignacio González en el marco de la operación Lezo, así como por haberse opuesto a realizar algunos registros relacionados con la causa y por haber adoptado ciertas decisiones controvertidas en el caso del 3 por ciento.

Pese a ello, el fiscal general del Estado avaló la gestión de Moix al frente de Anticorrupción. «El nombramiento anterior no fue fallido. El anterior jefe estuvo hasta que él mismo presentó su dimisión. Creo que aquella fue una decisión acertada, y si no hubiera habido dimisión por su parte ahora no habría nuevo nombramiento», aseguró.

Con la designación de Luzón se espera apaciguar el malestar existente en la Fiscalía Anticorrupción, ya que Moix pretendió cambiar sus criterios de funcionamiento pese a ser ajeno a la misma y no tener experiencia en grandes causas de corrupción. Ahora, con la apuesta de Maza por Luzón, todo parece indicar que la gestión de esa Fiscalía Especial experimentará el cambio de dinámica deseado por los fiscales de la Casa, ya que él sí conoce su funcionamiento interno al haber trabajado en la misma desde su fundación hasta su ascenso durante la anterior legislatura a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.

No obstante, Maza aseguró desconocer el descontento que habitaba en Anticorrupción. «A mí no me han trasladado ese malestar. No pienso que haya ningún problema de aguas revueltas ni de relaciones», aseguró. Y negó que el cambio de criterio en cuanto al perfil profesional de Moix por el Luzón obedeciese al malestar interno de la Casa. «Cuando elegí a Moix me pareció el candidato más indicado. Ahora me lo ha parecido él (Luzón), pero en su designación no han influido más que las razones de mérito y capacidad. En el caso anterior valoré mucho el proyecto de actuación y en esta ocasion también ha sido lo más determinante», apostilló.