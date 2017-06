Mauricio Casals fue informado de las irregularidades en Inassa

Mauricio Casals, presidente de «La Razón», fue avisado de que existían irregularidades en la gestión de las filiales del Canal de Isabel II en Latinoamérica. Así lo acredita un pinchazo telefónico del 1 de septiembre de 2016 a las 17:50 horas. Ese día Casals llamó al número dos de la trama, Edmundo Rodríguez, entonces consejero del diario «La Razón».

Rodríguez, que había sido presidente de Inassa, filial colombiana del Canal, le muestra a Casals su enorme preocupación por la auditoría forense que los actuales gestores de la empresa pública del agua madrileña habían encargado. «Acaban de decidir que Ernst & Young haga una auditoría forense de todo aquello, la auditoría forense, simplemente es una auditoría de búsqueda de actuaciones delictivas ¿no?». «Ya», contesta Casals, a quien le parece «acojonante» que una compañía encargue una auditoría para buscar irregularidades.

En ese momento, Edmundo Rodríguez reconoce que los auditores van a encontrar irregularidades: «Sin duda van a encontrar cosas mal hechas, porque es obvio, es obvio, ¿no?». «Como en todas partes. Acojonante, sí», responde Casals.

El presidente de «La Razón» y su director, Francisco Marhuenda, fueron imputados por coacciones a Cristina Cifuentes, que ambos negaron de forma categórica. El juez Eloy Velasco sobreseyó provisionalmente la causa contra ambos el pasado 25 de abril, cinco días después de tomarles declaración, y después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no los denunciara por esos hechos.

—EDMUNDO RODRÍGUEZ (E.R.): Acaban de decidir que Ernst & Young, que como sabes, es de los primeros, haga una auditoría forense de todo aquello, la auditoría forense de búsqueda de actuaciones delictivas ¿no?

—MAURICIO CASALS (M.C.): Ya.

—E. R.: Dentro de una compañía. O sea... yo esto francamente...

—M. C.: Es acojonante.

—E. R.: No, no lo he visto Mauricio...

—M. C.: En la vida.

—E. R.: Nunca, no lo he visto nunca.

—M. C.: Es acojonante.

—E. R.: Sabes que todo lo de Brasil se lo mandaron al Fiscal, habiendo dicho sus abogados que no había nada, pero se lo mandan al fiscal y luego lo de la auditoría forense, Mauricio, esto es una barbaridad absoluta, porque además, perdona, esta gente se gana la vida diciendo que hay cosas mal hechas ¿no?

—M. C.: Claro, claro, claro.

—E. R.: Bueno, y sin duda van a encontrar cosas mal hechas, porque es obvio, es obvio, ¿no?

—M. C.: Como en todas partes. Acojonante, sí.

—E. R.: Bueno, no, que lo supieras simplemente...

—M. C.: Hombre, pues mira...si, si. Acojonante.

—E. R.: Y ustedes ¿encargan una auditoría forense? ¿eh?, que les cuesta dinero además, claro.

—M. C.: Sí, sí, es acojonante, acojonante tío. No, y... una información muy buena, de acuerdo, de acuerdo, Edmundo.