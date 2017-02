Ana Mato y el PP declaran en el juicio a la GÃ¼rtel por haberse podido beneficiar de la red de corrupciÃ³n

La antigua ministra de Sanidad Ana Mato y un representante del Partido Popular declaran este lunes en el juicio a la trama Gürtel por haberse podido beneficiar de la trama de corrupción. El tribunal, que resolverá si Ana Mato y el PP se lucraron con dinero de la trama sin participar en los hechos ni conocer el origen delictivo de los fondos, puede condenarles en la sentencia a devolver el dinero.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Mato se benefició de 28.467,53 euros de la trama corrupta en forma de regalos, con los que la Gürtel pretendía contentar al exmarido de Mato, el antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, acusado en el juicio. La trama regaló a la familia viajes de vacaciones, los gastos de tres cumpleaños y una comunión de los hijos de Mato y Sepúlveda y algún producto de lujo para Mato, como una estola y un encharpe adquirido en Louis Vuitton. Todo ello entre los años 2001 y 2005.

Mato, que dimitió como ministra por este caso, ha tratado de evitar su comparecencia y paseíllo en la Audiencia Nacional hasta el último momento. La semana pasada su abogada anunció al tribunal que su representada no pretendía acudir a la vista oral, amparándose en su condición de partícipe a título lucrativo, una condición diferente a la de los acusados. El tribunal no accedió. La exministra de Sanidad podrá acogerse a su derecho a no declarar.

Tanto Mato como el PP son juzgados en condición de partícipes a título lucrativo, una figura aplicable a aquellos que se benefician o lucran de una actividad delictiva sin conocer ni intervenir en el delito. La responsabilidad que puede recaer sobre ellos es civil.

Ahorro de 328.440 euros en campañas

En el caso del PP, cuyo abogado solicitó la nulidad del juicio en las sesiones destinadas a las cuestiones de forma, el Ministerio Público pide que devuelva 328.440 euros que se ahorró en actos electorales sufragados por la trama corrupta en las campañas del partido en Pozuelo de Alarcón y Majadonda para las municipales del 2003. Gema Matamoros, la exmujer del antiguo alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, está citada en la misma condición.

Estas declaraciones llegan después del interrogatorio de los 37 acusados en esta causa, un grupo de empresarios, políticos y funcionarios que, según la Fiscalía Anticorrupción, pervitieron la función pública y saquearon las arcas del Estado. Esta red de corrupción, cuyas actividades han sido investigadas y son juzgadas en diversas piezas jurídicas separadas, colonizó numerosas administraciones del PP en los años de la bonanza económica.

Esta vista oral enjuicia las actividades de la Gürtel en la llamada primera época, entre 1999 y 2005, en unas regiones concretas: las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid, y las ciudades de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Estepona. Los tentáculos de la trama también se extendieron por la Comunidad Valenciana, Jerez o Boadilla del Monte, pero las irregularidades cometidas en ellas se investigan y juzgan en otras ramas del caso.