El tribunal del juicio del caso Nóos ha condenado al expresidente balear Jaume Matas a tres años y ocho de cárcel. La sentencia hecha pública este viernes, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, fija también diversas penas para otros ex altos cargos del Ejecutivo isleño y de la Comunidad Valenciana, así como también para el excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

En cambio, absuelve a todos los ex altos cargos de la Comunidad Valenciana imputados en esta causa, así como también al excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, a la antigua consejera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen, y al asesor Salvador Trinxet.

Por lo que respecta a Matas, al inicio de la vista oral el Ministerio Público solicitaba 11 años de cárcel para el expolítico mallorquín, si bien finalmente sólo pidió cinco años, al aplicarle las atenuantes de colaboración con la Justicia y reparación del daño. En ese sentido, cabe recordar que poco antes de la conclusión del proceso Matas había depositado en la Audiencia Provincial de Palma un total de 865.252 euros, obtenidos por la venta del «palacete» que poseía en el casco antiguo de la capital balear.

El juicio del caso Nóos, que es una pieza separada del caso Palma Arena, se inició el 11 de enero del pasado año y concluyó el 22 de junio. Finalmente, fueron 17 las personas acusadas en este proceso. El caso Palma Arena está conformado hoy por 28 piezas en total, con varias subpiezas adicionales. Matas se encuentra imputado en estos momentos en varias de dichas piezas y en breve deberá sentarse de nuevo en el banquillo en relación a cuatro de ellas.

Hasta ahora, el expresidente balear había sido condenado en dos de las piezas de la citada causa judicial ya juzgadas y resueltas. En un caso, debió cumplir una condena de nueve meses y un día de cárcel por tráfico de influencias, en concreto por favorecer a un amigo periodista con una subvención. En el otro caso, debió abonar 9.000 euros de multa por cohecho, al considerar el jurado que había presionado a un hotelero para que contratase a su esposa, Maite Areal.

Los valencianos, absuelta

Los cinco ex altos cargos valencianos acusados de haber adjudicado al Instituto Nóos 3,6 millones en contratos sin concurso público para organizar tres ediciones de los Valencia Summit —entre 2004 y 2006— han resultado absueltos de los delitos de los que se les acusaba.

Así, la Audiencia de Baleares ha dictaminado la absolución para el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela; su ex directora de gestión, Elisa Maldonado; el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón; y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar.

Coghen, también absuelta

La exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen ha sido absuelta por la Audiencia de Palma de haber beneficiado a Iñaki Urdangarin con 144.000 euros mediante un convenio de colaboración con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), entidad «sucesora» de Nóos.

El tribunal no atribuye ningún delito a Coghen, que se enfrentaba a una petición de pena de 5 años y 3 meses por parte de la Fiscalía, que le atribuía malversación en concurso con falsedad y prevaricación. La acusación popular, ejercida en la causa por Manos Limpias, pidió dos años y medio de prisión para Coghen.