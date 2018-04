Más de 280 CDR arrebatan el control de las calles a ANC y Òmnium Cultural Tienen estructura interna, actúan coordinados en la clandestinidad, y son una «amenaza para la paz social»

Pablo Muñoz

@pablomunozabc Seguir Cruz Morcillo

El sector del movimiento independentista que hasta ahora ha manejado el «procés» en Cataluña –la antigua Convergencia, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ANC y Òmnium Cultural– ha perdido el control de las calles, ahora en manos de la Esquerra Independentista y sus Comités de Defensa de la República (CDR). Estos comités, como se ha demostrado en las últimas semanas, no dudan en ejercer la violencia de forma organizada y coordinada, consiguiendo provocar el caos en las ciudades y el colapso de infraestructuras de transporte.

Según fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC, este entramado, dirigido por la Esquerra Independentista con la CUP como organización que le da cobertura política, dispone de 285 grupos hetereogéneos repartidos por toda Cataluña, aunque también tienen representación en Baleares, la Comunidad Valenciana e incluso en Londres y Berlín.

Justificación de la violencia

Los análisis de los servicios de Información destacan que el independentismo radical ha aprovechado el punto muerto, si no retroceso, en el que se encuentra el «procés» tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esa «frustración social» ha sido aprovechada por los violentos para aparecer como única alternativa para avanzar hacia la independencia. Es una situación peligrosa, porque una parte cada vez mayor del nacionalismo catalán comienza a justificar los actos de «kale borroka» para lograr sus objetivos y se trata de una «amenaza real para la estabilidad y la paz social» en Cataluña.

Los acontecimientos no cogen por sorpresa a las Fuerzas de Seguridad. Como informó ABC en agosto pasado, los servicios de Información ya advirtieron de que si el referéndum no se celebraba –en este caso se produjo el 1-O, pero sus resultados nunca se aplicaron– «la Esquerra Independentista se perfila como una amenaza real puesto que, como movimiento de contrapoder que es, ha demostrado poseer capacidad para activar una respuesta violenta». No solo eso; sus portavoces, en especial los de Arran, su sectorial juvenil íntimamente ligada con los CDR, ya advertían de que «si hay un repunte de la represión por parte del Estado, no tendremos ningún problema en actuar en consonancia».

La conceptualización y puesta en marcha de los Comités de Defensa de la República –sucesores desde noviembre de los Comités de Defensa del Referéndum, que tuvieron un papel clave el 1-O– corresponde a la Esquerra Independentista, la facción anticapitalista y revolucionaria del secesionismo. Esta red actúa como agente movilizador de los CDR para avanzar en la vía unilateral. Independencia, socialismo y lucha antipatriarcal son los ejes de su ideario. Se trata, por tanto, de una «herramienta de agitación social».

Cada uno de los grupos locales de los CDR dispone de un número hetereogéneo de personas que son manejadas por un reducido equipo de dirección que determina qué hacer, cuándo, y las consignas concretas de cada movilización. A primera vista ese liderazgo puede parecer informal, pero las investigaciones demuestran que quienes ocupan esos niveles en la organización acumulan años de activismo en la Esquerra Independentista.

Precisamente es esa circunstancia la que los hace especialmente idóneos para dirigir los CDR y sus actividades violentas de desobediencia y confrontación con el Estado. También son los garantes de que ningún otro colectivo les pueda quitar protagonismo en un ámbito como este.

La organización interna revela también aspectos clave sobre la auténtica naturaleza de los CDR. En este sentido, sus dirigentes mantienen absoluta confidencialidad a la hora de coordinar los grupos porque temen la presión judicial y policial, que por otra parte ya está en marcha. El secretismo es por tanto clave en la supervivencia de estos comités, cuyos portavoces se relevan con periodicidad para evitar una excesiva exposición que puede tener consecuencias legales para ellos.

La izquierda independentista de Sabadell, en octubre de 2017, fue la primera en darse cuenta de la necesidad de que los comités actuaran de forma coordinada. El impulsor de la Crida, Pau Llonch, lo explicaba así en el diario «Público»: «Existía la necesidad de estar organizados ante un escenario como el que se ha producido (se refiere al fracaso del 1-O en términos de avance en el “procés”). Fue la CUP la que planteó la necesidad de organizar estos comités sin la voluntad de patrimonializarlos».

Grupos hetereogéneos

Todo ello explica, según las fuentes consultadas por ABC, la falta de homogeneidad en la estructura interna de cada grupo: «Hay absoluta libertad en la forma organizativa que adopta cada comité, depende exclusivamente de las circunstancias concretas de cada uno de ellos». Sus miembros suelen ser vecinos del barrio donde el grupo se reúne, participan en protestas, pegadas de carteles y también protagonizan intervenciones públicas para exigir las propuestas clásicas de la izquierda anticapitalista, que engloban dentro del independentismo.

«Los comités –concluyen las fuentes consultadas por ABC– se han configurado como un movimiento de contrapoder con capacidad para activar una respuesta con un cierto grado de violencia, pasando de un perfil bajo como el que tenían hasta las elecciones del 21 de diciembre a otro en el que ejercen una violencia de carácter insurreccional que podría producir un enfrentamiento civil en Cataluña».