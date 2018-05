Más de 200 jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá ante Justicia: «Tiene un problema singular» La concentración ha tenido lugar un día después de un paro parcial que hicieron los miembros de la judicatura y del Ministerio Público, que fue secundado por casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales

Más de 200 jueces y fiscales se han concentrado este viernes ante el Ministerio de Justicia para reivindicar mejoras de sus condiciones laborales y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus «injerencias», subrayan, en la labor de estos profesionales. «Tiene Catalá un problema singular», han vociferado.

Las cuatro asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y las tres de fiscales la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) convocaron para hoy una concentración ante las puertas del Ministerio de Justicia, a partir de las 13.00 horas.

Una concentración que ha tenido lugar un día después de un paro parcial que hicieron los miembros de la judicatura y del Ministerio Público, que fue secundado por casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales. Esta protesta fue la segunda vez que se ha hecho a la puertas de los juzgados y tribunales de toda España y que se repetirán los días 10 y 17 de mayo para concluir el día 22 de este mismo mes con una huelga general.

Este viernes se han congregado más de 200 jueces y fiscales procedentes de varios puntos del país, aunque la mayoría de Madrid, y de distintos órganos judiciales, desde juzgados de primera instancia hasta la Audiencia Nacional, han cortado la calle donde se encuentra el Ministerio de Justicia para pedir «unas cargas de trabajo saludables», «más autonomía para el fiscal» y un Consejo General del Poder Judicial «independiente», ya que lo consideran «un lacayo del Gobierno».

«Menos populismo, más justicia», «no se pagan esas guardias», son otras de las reivindicaciones que se han podido escuchar durante la concentración, que ha durado alrededor de una hora, que se mezclaban con el sonido de los silbatos.

Además, los jueces y fiscales, los cuales algunos han acudido con su toga, han aprovechado para pedir la dimisión del ministro de Justicia por las recientes declaraciones que ha hecho Catalá sobre el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que firmó el voto particular en el caso de 'la Manada'. El titular de este Ministerio afirmó que este magistrado, Ricardo González , tenía «un problema singular» y «todos lo saben».

Ante estas declaraciones, que para algunos de los manifestantes resulta «una injerencia» en la Justicia, y que se une a la situación que vive la Administración de Justicia, según han destacado a los medios de comunicación, han pedido su «dimisión». «Tiene Catalá un problema singular» o «vete ya», han gritado los jueces y fiscales.

Sobre este mismo asunto también han reprochado a la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles —magistrada en excedencia—, que considere que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia y afirmase que el voto particular ofende a la víctima. «Cállate, Margarita», han espetado.

Para finalizar la concentración, los portavoces de las siete asociaciones han leído un manifiesto, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la Fiscalía, en el que se recalca la labor «independiente» que realizan jueces y fiscales "sujetos exclusivamente a la ley".

«Quizá las decisiones que adoptamos, en ocasiones, no sean del agrado de algunos responsables políticos o no se adecuen al sentir social o a las corrientes de opinión imperantes en un momento dado, pero esa independencia es lo que nos garantiza la democracia y la convivencia pacífica. Los jueces y fiscales no hacemos las leyes, solo las interpretamos y aplicamos», reza el comunicado

Los manifestantes han portado carteles subrayando sus reivindicaciones. «¡Recuperar ingresos!»; «Así, no»; «Son tres (3) poderes, autónomos para coordinar»; «digitalización como ayuda, no como lastre», son algunas de ellas.