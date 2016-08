Maroto dice que la «única posibilidad» es la abstención del PSOE y descarta un acuerdo con el PNV

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado este jueved que «la única posibilidad» para que salga adelante la investidura de Mariano Rajoy es que el PSOE se abstenga y ha dejado claro que no ve posible un acuerdo con el PNV.

«Quien tiene la llave para romper el bloqueo es Pedro Sánchez», ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que no ha respondido a la pregunta de si el PP mantendrá nuevos contactos con algún grupo antes de la segunda votación, prevista para mañana por la tarde, para intentar que Rajoy sea investido.

Pedro Sánchez, incomprensible

«Al PSOE nadie le pide que se haga del PP o de Ciudadanos, ni que renuncie a sus políicas o que sea parte del Gobierno, solo que no sea el palo en la rueda y después que ejerza con máxima dureza su labor de oposición», ha remarcado Maroto.

Además, ha tachado de «incomprensible» que después de ocho horas de debate de investidura Sánchez no haya aclarado «cuál es su alternativa a las terceras elecciones si persiste en el no es no». Según ha dicho, él esperaba conocer la respuesta ayer pero Sánchez «volvió a salirse por la tangente» y se limitó a decir no a Rajoy «84 veces».

«Nos quedamos sin conocer si tiene alguna alternativa que no sean las teceras elecciones, y si es eso sería la peor de todas ellas», ha añadido.

El PNV centrado en el 25-S

Respecto a la posibilidad de un acuerdo con el PNV –después de las elecciones vascas del 25 de septiembre–, ha asegurado que el PP no pide «el voto gratis», pero que los nacionalistas vascos han dejado claro que «no tienen ninguna intención de ser parte de la solución».

Pero además, ha insistido en que el PNV en el País Vasco «cada vez que puede vota con Podemos y con Bildu» y está siendo «uno de los principales valedores» del líder abertzale Arnaldo Otegui para que pueda ser candidato.

Así, se ha mostrado convencido de que el PNV intentará «mantenerse como sea en el Gobierno vasco» y es muy probable que su estrategia sea «gobernar con Podemos y con Bildu» para no perder la presidencia.