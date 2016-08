Actualizar

10.24Sobre una investidura fallida, Rafael Hernando ha valorado que no sería un fracaso de Rajoy sino «un fracaso de este parlamento».

10.22«Lo que hemos buscado, y buscamos, es una mayoría que permita el desbloqueo. Creo que 170 escaños son suficientes. Estoy pidiendo que el PSOE no bloquee de nuevo la investidura», recuerda Hernando, que sobre una posible suma del PNV al pacto de investidura ha recordado que la aritmética no sería suficiente –175 escaños– y que, además, la deriva política que ha tomado impide un acercamiento entre ambas formaciones.

10.20Rafael Hernando explica que la negociación con el PNV no es algo factible dado que la formación ha incluido un referéndum de autodeterminación en su programa para las elecciones del 25 de septiembre. «Esto implica situarse fuera de la Constitución», ha afirmado el popular. «No hay discusión sobre la soberanía nacional».

10.18Sobre el papel de Coalición Canaria, Ana Oramas ha defendido que «no tiene que incomodar a ninguna fuerza política de este país, sino alentar». Oramas aclara que «si el señor Rajoy tiene que volver a presentarse no tendríamos que volver a negociar». «Nosotros gobernamos con el PSOE en Canarias y somos aliados con el PNV y la antigua Convergència, pero nosotros no somos interlocutores de los candidatos de Gobierno con otras formaciones. Mantenemos líneas abiertas con todas las fuerzas políticas, pero ese papel no nos corresponde a nosotros», especifica Oramas sobre el papel de su partido en la negociación.

10.15«Nosotros no estamos pidiendo cheques en blanco al PSOE ni que voten 'sí'. Somos conscientes de que el señor Sánchez no está en eso. Lo único que le pedimos es que sea consecuente. Si quiere ser jefe de la oposición primero tiene que haber un Gobierno», ha reflexionado Hernando. «Yo espero del señor Rajoy una intervención constructiva», especifica el portavoz popular sobre el discurso del líder del PP, aunque ha vuelto a recurrir a la discrección.

10.11Sobre la investidura de Mariano Rajoy, Rafael Hernando valora que el PP se ha presentado con unos apoyos que, en su opinión, «serían suficientes para una investidura». Lo que considera un escenario diferente a la investidura de Pedro Sánchez. Para Hernando el problema en España se deriva de que hay «quien no acepta una derrota». «Nosotros hemos estado trabajando, fruto de ese esfuerzo es presentarnos hoy con 170 'síes'», afirma Hernando.

10.10«A mí me gustaría que el señor Sánchez me dijera qué es lo que no le gusta del acuerdo que hemos firmado con Coalición Canarias o Ciudadanos. Las habrá porque es el tiempo de las excusas, pero todo el mundo sabe que no son cosas insalvables», reitera Rafael Hernando.

10.09«¿Qué es esto de que Mariano Rajoy no sea presidente del Gobierno? Mariano Rajoy y el PP vamos a seguir en el Gobierno, en funciones. Necesitamos un Gobierno efectivo, lo que el señor Sánchez tiene que hacer es ser útil. Y lo puede ser. Se tiene que sentar y dialogar, con espíritu constructivo». Así se ha referido el portavoz popular a la posición de Pedro Sánchez de su «no» a Rajoy.

10.06«Los ciudadanos nos han dado la aritmética que nos han dado. Lo que tenemos que hacer es entendernos», ha recordado Hernando. «Este afán de alguno por ganar tiempo empieza a resultar chusca», ha afirmado.

9.56«Estamos obligados a desbloquear esta legislatura», así se ha referido Hernando al papel de su partido en la investidura que comienza este martes.

9.54«Creo que es un gran acuerdo para Canarias y España. Estamos satisfechos», ha afirmado Rafael Hernando, que ha dado las gracias a todos aquellos que «han hecho posible este acuerdo». Hernando también ha recordado que no se trata de un acuerdo de favor, sino un reconocimiento de los derechos de Canarias que son «como el del resto de españoles».

9.50«Son las políticas de justicia e igualdad que permitenr ecuperar las políticas de Estado con Canarias, que nunca se debieron perder», especifica Ana Oramas sobre su acuerdo con el PP. Un apoyo que no «tiene precio» tal y como ha apuntado, pero que supone un acercamiento entre Canarias y España.

9.45Así, el candidato del PP suma 170 «síes», que suponen un número mayor de apoyos que los que consiguió Rodríguez Zapatero en la investidura que consiguió ser presidente del Gobierno sin tener mayoría absoluta. Cuenta con 137 «síes» del PP, 32 de Ciudadanos y 1 de Coalición Canarias.

9.45Al apoyo de la formación de Albert Rivera se suma el único escaño que Coalición Canarias obtuvo en las pasadas elecciones del 26 de junio. Ana Oramas ha comparecido en el Congreso junto a Rafael Hernando, portavoz del grupo popular en la Cámara Baja, para especificar las condiciones de su acuerdo con el PP. Oramas ya había advertido que para sumarse al pacto de investidura la «agenda Canarias» debía ser parte del mismo.

9.42Rajoy cuenta con el apoyo de Ciudadanos tras la firma de un pacto de investidura el pasado fin de semana en el que ambas formaciones alcanzaron un acuerdo que se fundamenta en 150 puntos.

9.39Hoy comienza la sesión de investidura de la XII Legislatura. El candidato del PP, Mariano Rajoy, acudirá esta tarde al Congreso para dar comienzo a las 16.00 horas a su discurso como candidato a la presidencia del Gobierno.