Margarita Robles serÃ¡ la nueva portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados

Pedro Sánchez ha convocado este lunes a las 10.30 de la mañana a los 48 miembros de la nueva Ejecutiva del PSOE a su primera reunión en Ferraz. La primera decisión que tendrán que adoptar es la elección del nuevo portavoz en el Congreso de los Diputados. Fuentes cercanas al entorno del secretario general del PSOE confirman a ABC que el puesto será para Margarita Robles. Esa es la apuesta que planteará Sánchez a su nueva dirección.

El de Robles era uno de los nombres que más sonaban en las quinielas para el puesto, junto a la representante del PSC en la dirección del grupo parlamentario, Meritxell Batet, y Adriana Lastra. La asturiana es una de las personas de máxima confianza de Sánchez, y de hecho había pensado en ella como primera opción. Pero su perfil, de corte más orgánico, y su relación «mejorable» con el grueso del grupo parlamentario decidieron a Sánchez a plantear una segunda opción. Por eso nombró a Lastra vicesecretaria general.

Robles fue una de las diputadas que votó «no» en la investidura a Mariano Rajoy

La apuesta por Robles es arriesgada, ya que se trata de un perfil independiente. Además, Robles fue una de las diputadas que, algo que a priori suponía un impedimento para adoptar ahora una responsabilidad así. Robles incumplió un mandato del Comité Federal, luego se plantea la duda de cómo podrá reclamar autoridad quien vulneró ese principio.

Precisamente por eso la apuesta de Sánchez no puede definirse sino como tremendamente osada. El papel que lo tocará jugar ahora a Robles será complejo. Por primera vez en la historia el líder del PSOE no tiene escaño en el Congreso, por lo que será el portavoz quien asuma cada miércoles el cara a cara con el presidente del Gobierno en la sesión de control. Salvo que Sánchez se guarde el as en la manga de nombrar un presidente del grupo parlamentario.

Robles aceptó ir como número dos en la lista del PSOE por Madrid en las elecciones del 26 de junio dejando su plaza como magistrada en el Tribunal Supremo. Era su segunda incursión política tras haber sido secretaria de Estado de Interior en los gobiernos de Felipe González.