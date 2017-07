La mano derecha del ex número 2 de la Policía niega que hubiera una «brigada política»

José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe de la Policía y que fue mano derecha del ex director adjunto operativo, Eugenio Pino, ha reconocido que viajó a Ginebra en 2014 en un avión de la Policía para investigar la supuesta cuenta suiza del entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias, una vez que el banco en el que presuntamente estaba abierta desmintiese que efectivamente dispusiera de ella y después de que la Fiscalía cerrase el caso. «Por orden de mis superiores, viajé a Suiza con el titular de la fuente y la información para verificar la discrepancia entre la información facilitada por el primero y el certificado de la Unión de Banca Suiza, que por cierto tenía un error en el nombre».

El compareciente ha negado que llevara un maletín con dinero en ese viaje: «Eso es absoluta y radicalmente falso. No he pagado nunca por ninguna información. Nunca he llevado un maletín de dinero ni en territorio nacional ni en el extranjero». Los cuatro funcionarios policiales se reunieron con una persona, de la que no ha querido facilitar su identidad.

Asimismo, ha reconocido que enseñó al ex jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, un «pantallazo» con la supuesta cuenta de Trias, «porque estábamos en un punto muerto de la investigación y sabía que su oficina tenía abierta una investigación por ese asunto».

El inspector jefe, actualmente destinado como agregado de Interior en La Haya, ha sido el primer compareciente de este miércoles en la comisión de investigación del Congreso en la que se investigan las actividades de la llamada «policía política». En ocasiones visiblemente tenso, ha afirmado que «no he formado parte de ninguna brigada política» y que «no he visto ningún informe apócrifo, ni he elaborado ninguno; nunca he pagado por información, y nunca he tenido acceso a fondos reservados».

Además, Fuentes Gago ha explicado que él fue la persona que medió para que se produjeran las reuniones entre Daniel de Alfonso y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, que fueron grabadas de forma ilegal. El inspector jefe ha asegurado que la cita se produjo «porque el jefe de Asuntos Internos me dijo que había predisposición del ministro para ello y yo tenía una buena relación desde antes con el jefe de Antifraude. Le fui a buscar a la estación de Atocha y le acompañé al Ministerio del Interior. Ese fue mi papel», ha dicho. Sin embargo, Fernández Díaz aseguró en su comparecencia en la misma comisión que el encuentro había sido iniciativa de Daniel de Alfonso.

Por supuesto, se ha desvinculado de las grabaciones de esas entrevistas y también del llamado informe PISA sobre Podemos, y ha justificado que no viera incompatibilidad alguna entre las actividades privadas del ex comisario José Manuel Villarejo y su actividad policial. Curiosamente, no ha sabido explicar exactamente cuáles eran sus competencias en la DAO -relación con las organizaciones sindicales, asesoramiento legal a quien se lo pidiese, organizaba la agenda de Pino y «lo que me pidiesen»-, en donde figuraba como jefe de seguridad operativo de la Casa Real