Macron, rotundo sobre CataluÃ±a: Â«Conozco un socio y un amigo, EspaÃ±a, EspaÃ±a toda enteraÂ»

Mariano Rajoy y Emmanuel Macron han ofrecido una rueda de prensa en el jardín del Palacio del Elíseo, al terminar el almuerzo que han compartido, en su primer encuentro bilateral. Había interés por escuchar a Macron sobre el desafío independentista catalán, y el presidente francés ha sido rotundo: «No me concierne, tengo un solo interlocutor, que es Mariano Rajoy».

Al escuchar la pregunta que le ha dirigido la prensa española sobre el desafío independentista catalán, Macron ha comentado que quería ser muy simple y directo. «Se trata de un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Solo conozco un socio y un amigo que es España, España toda entera. España en su conjunto. Tengo un interlocutor y está aquí a mi lado, Mariano Rajoy. El resto no me concierne».

Rajoy ha escuchado con evidente satisfacción estas palabras, que van en la línea de la posición que ya marcó François Hollande cuando fue presidente de Francia. Rajoy y Hollande mantuvieron una relación bilateral muy buena, y en esta ocasión el clima ha sido también totalmente positivo.

El presidente del Gobierno ha llegado al Palacio del Elíseo poco antes de las 13.15 horas. Tras el apretón de manos, ambos se han dirigido a los jardines del Palacio del Elíseo, donde han almorzado bajo sombrillas, por el fuerte calor que caía sobre París este viernes. La comida ha durado una hora y media y cuando ha terminado ha comparecido conjuntamente.

Rajoy y Macron han coincidido en defender una posición común para impulsar el proyecto de integración europea, desde el «espíritu de Versalles», que unió a Francia, Alemania, Italia y España como motores de ese proyecto. Los dos presidentes se han comprometido a seguir trabajando juntos en política antiterrorista, la lucha contra la inmigración ilegal, la defensa, la política de refugiados y desplazados y las interconexiones energéticas.

Pero el presidente del Gobierno se ha referido también a otros asuntos nacionales en la rueda de prensa, como las relaciones con el PSOE y su posible acercamiento a Podemos, o la sintonía entre Macron y Albert Rivera.

Sobre Pedro Sánchez y el PSOE, Rajoy ha explicado que la única conversación que ha mantenido con el líder socialista desde que ganó las primeras fue satisfactoria porque le hizo saber su apoyo a la Constitución, la soberanía nacional y la unidad de España. «Con eso me es suficiente, ha subrayado Rajoy. A partir de ahí, si Sánchez está de acuerdo o no con otros partido le resulta secundario. El presidente se ha mostrado dispuesto a hablar con todos, «salvo con aquellos con los que es imposible construir».

Y sobre Rivera y su supuesta afinidad con Macron, Rajoy ha querido quitar importancia a ese asunto. Se ha limitado a decir que él es presidente porque lo han querido los españoles y Macron es presidente porque lo han querido los franceses. «Lo demás es literatura», ha advertido.