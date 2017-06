Macron advierte sobre CataluÃ±a: Â«Mi Ãºnico socio es EspaÃ±a enteraÂ»

El Gobierno de Rajoy no tenía ninguna duda de la posición del nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el desafío independentista catalán, pero no ocultó su satisfacción por las rotundas palabras con que el líder francés despachó una cuestión «interna de España». En una comparecencia conjunta en el Elíseo, Macron aseguró que solo conoce un socio y amigo, que es España, «España toda entera», y su único interlocutor es Mariano Rajoy. Una vez más, los independentistas comprueban su absoluta soledad y su naufragio internacional, que tiene una única excepción, la del apoyo de Nicolás Maduro.

Mariano Rajoy llegó cerca de las 13.15 horas al Palacio del Elíseo para tener la primera reunión bilateral con Macron. Ambos ya tuvieron ocasión de saludarse el 25 de marzo en Bruselas, durante la cumbre de la OTAN, tras la victoria de Macron en las elecciones presidenciales francesas, pero aún no se habían visto a solas. El líder francés invitó la semana pasada a Rajoy a un almuerzo de trabajo en el Palacio del Elíseo para avanzar juntos en los principales asuntos europeos que se verán en Bruselas la semana que viene.

En La Moncloa había un interés especial por conservar la excelente relación que tuvieron Rajoy y François Hollande, en un momento decisivo para Europa. Justo antes de dejar el poder, Hollande invitó a Rajoy a la cumbre de Versalles, junto a Merkel y Gentiloni, toda una demostración de fuerza del núcleo duro de Europa para reafirmar el proyecto de integración tras el Brexit. Rajoy y Macron se conocen desde hace años, pero este primer encuentro como presidentes resultaba decisivo para seguir manteniendo vivo ese «espíritu de Versalles», como lo califican desde La Moncloa. «Ha ido muy, muy bien. La reunión ha sido muy provechosa», comentaron en el equipo de Rajoy, que destacaron la unión de ambos líderes en los asuntos europeos. «Vamos a diseñar el futuro europeo juntos», confirmó Macron.

Jardines del Elíseo

En la agenda del día de Macron se incluyeron por delante sendas reuniones con los primeros ministros de Holanda y Estonia. A Rajoy le invitó a un almuerzo de trabajo en los jardines del Elíseo, bajo sombrillas por el fuerte sol que caía sobre París. Sobre la mesa, un menú compuesto de ceviche de corvallo al limón, pollo a la brasa con Armagnac, arroz con trufas de verano, una variedad de quesos franceses y té verde con dulce de frambuesa. Durante cerca de una hora y media intercambiaron impresiones sobre el futuro de Europa, el Brexit, la lucha antiterrorista, la inmigración, los refugiados y las interconexiones energéticas. Al terminar, comparecieron ante los medios de comunicación en los mismos jardines, un formato que el presidente francés solo había utilizado antes con la primera ministra británica, Theresa May.

La prensa española se interesó inmediatamente por la posición de Macron sobre el desafío secesionista catalán. «Voy a ser simple y directo, se trata de un asunto interno de España y no tengo ningún comentario que hacer», advirtió el presidente francés, que acto seguido añadió: «Solo conozco un socio y un amigo, que es España, España toda entera. Conozco a un interlocutor, a quien tengo aquí a mi lado y que se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne».

«Ha estado perfecto», comentaron a ABC fuentes próximas a Rajoy tras escuchar a Macron, con evidente satisfacción, aunque, como señalaron, «Francia lo ha tenido siempre muy claro en este asunto y no había duda al respecto».

Rajoy aprovechó para felicitar a Macron por la reciente victoria de su partido en las legislativas francesas: «Es un mensaje de moderación y de estabilidad, muy bien visto por los europeos sensatos». Más allá de eso, hablar de semejanzas del líder francés con Albert Rivera es, a su juicio, solo «literatura».